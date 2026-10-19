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Дизель в Украине не дешевеет, несмотря на новые поставки: что мешает снизить цены

дизель
Дизельное топливо в Украине не дешевеет / Depositphotos

Во второй половине октября цены на дизтопливо на юге и западе Украины не опускались ниже 100 грн/л. Возобновление работы маршрута через румынский порт Сулина увеличило предложение, но более дорогие перевозки и задержки на границах продолжают сдерживать снижение цен.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Почему доставка дизтоплива дорожает

С 9 по 15 октября средняя европейская котировка дизтоплива снизилась на $9/т до $1 457/т. На утро 19 октября фьючерсы на газойль торговались на уровне $1 421 / т.

В то же время, доставка горючего в Украину дорожает. Из-за рисков судоходства в Черном море ставки на перевозку дизтоплива из Греции выросли со $115–120 до $150 за тонну.

Автоперевозки также дорожают из-за повышения цен на горючее и задержки на границах. По данным сервиса "Евчера", ожидание на польской границе составляет 6–9 дней, на румынской 5–10 дней. Дополнительные задержки возникают из-за приостановки работы таможен во время воздушных тревог и атак на таможенные терминалы на западе Украины.

Стоимость перевозки составляет около 90 грн за километр.

"Перевозчики сейчас не стесняются выставлять заоблачные ценники. Некоторые же решили сами попробовать себя в роли трейдеров и заняться поставками горючего. Это мы уже когда-то проходили", - рассказал участник рынка, пожелавший остаться анонимным .

Альтернативные маршруты

Из-за перебоев на традиционных маршрутах увеличиваются поставки из альтернативных источников. За первые 11 дней октября импорт дизтоплива из Болгарии автомобильным транспортом составил 308 тонн. В августе и сентябре суммарно была ввезена только одна автомобильная партия.

В то же время, литовское горючее остается конкурентным по цене. С 16 по 25 октября Orlen Lietuva повысила стоимость на $17/м³ до $1 282–1 293/м³. Предложения украинских трейдеров подорожали на 0,85–1,20 грн/л и составили 86,40–87,15 грн/л на условиях FCA.

По мнению аналитиков, во второй половине октября цены на дизель будут зависеть от доступности топлива и расходов по его доставке. Договоренности Украины и Польши об ускорении пропуска грузовиков могут сократить очереди, однако заметный эффект от них участники рынка пока не отмечают.

Ранее сообщалось, что дизтопливо в национальных сетях впервые пересекло психологический предел 100 грн/л. Эксперты прогнозируют, что на этой неделе дизель может подорожать еще на 4 грн/л,

Автор:
Татьяна Ковальчук

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