Дизель пробил отметку 100 грн/л: какими будут цены на АЗС на этой неделе

Эскалация на Ближнем Востоке и скепсис инвесторов по поставкам российского дизеля подняли нефть Brent почти до $110 за баррель, и украинский топливный рынок отреагировал мгновенно: дизтопливо в национальных сетях впервые пересекло психологическую границу 100 грн/л. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют, что на этой неделе дизель может подорожать еще на 4 грн/л, бензин на 3 грн/л, а автогаз из-за штормов на Черном море приблизится к 55 грн/л.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть существенно выросли на фоне опасений, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще больше сократить поставки сырья на мировой рынок. Кроме того, инвесторы трезво оценили объемы дизтоплива, которые россияне могут поставлять на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом.

По состоянию на вечер пятницы, 16 октября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на декабрь подорожали на $3,94 за баррель или на 3,72% — до $109,9 за баррель. Ноябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $3,44 или на 3,51% — до $101,4 за баррель.

Ситуация накаляется из-за эскалации в Йемене, где хуситы обстреляли дворцовый комплекс в Адене. Международное энергетическое агентство согласилось выпустить на рынок более 20 миллионов баррелей дизельного горючего и остаточную нефть из резервов. Однако в Haitong Futures считают, что инвесторы недовольны этими шагами, ведь рынок охладит только ослабление напряженности. В то же время, администрация США рассматривает возможность ослабления санкций для части "теневого флота", чтобы снизить рекордно высокие фрахтовые тарифы.

В общенациональных сетях цена дизеля пересекла отметку 100 грн/л

По данным консалтингового агентства "Нафторинок", на прошлой неделе дизтопливо в опте на украинском рынке стремительно дорожало. По состоянию на вечер пятницы, 16 октября, по сравнению с 9 октября, средняя цена дизтоплива в стране выросла на 3,97 грн/л — до 102,99 грн/л. По сравнению с 14 октября дизель в опте подешевел на 26 коп./л.

На внешнем рынке котировки газойля (основного сырья для изготовления дизельного горючего) также снизились. Фьючерсы на Лондонской бирже по состоянию на вечер 16 октября торговались на уровне $1 419,10/т, что на $9,40/т ниже предыдущего закрытия. Валютный фактор также двигался в сторону удешевления импортного ресурса. По данным НБУ, официальный курс доллара снизился на 0,19 грн, до 44,89 грн/$, а евро – на 0,13 грн, до 50,31 грн/€. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин за прошлую неделю также вырос в цене. По состоянию на 16 октября, по сравнению с 9 октября, средняя цена бензина А-95 выросла на 2,86 грн/л — до 84,41 грн/л. По сравнению с 14 октября бензин в опте подорожал на 1,92 грн/л.

На рынке Европейского Союза бензин в опте, напротив, подешевел. Котировки бензина А-95 на северо-западном базисе CIF NWE в четверг снизились на $12/т – до $1 273/т. В то же время, южный индикатор FOB Med уменьшился на $6/т — до $1 184/т.

На АЗС горючее также росло в цене. По состоянию на вечер пятницы, 16 октября, по сравнению с 9 октября, средняя цена бензина А-95 на заправках выросла на 38 коп./л — до 89,39 грн/л, а дизтопливо подорожало на 2,07 грн/л — до 100,4 грн/л. Дизельное топливо после более сдержанных изменений предыдущего периода снова заметно подорожало. Средняя цена ДТ выросла на 1,24 грн/л – до 100,04 грн/л. Премиальное дизельное топливо прибавило 1,14 грн/л и стоило в среднем 102,34 грн/л. Среди крупных национальных сетей активнее всего цены на дизельное топливо повысили операторы OKKO и UPG — на 2,00 грн/л. В сети WOG ДТ и ДТ+ подорожали на 1,60 грн/л, а на станциях БРСМ-Нефть дизтопливо прибавило 1,50 грн/л. Операторы SOCAR, Ukrnafta и AMIC повысили цены на 1,00 грн/л. В то же время, SOCAR вновь установила рекордные цены на дизельное топливо среди сетей. На фоне очередного повышения стоимость дизеля в сети достигла 105 грн/л, а премиального – 106 грн/л. Среди региональных сетей Neftek, Grand Petrol и Avantage7 повысили цены на дизельное топливо на 2,00 грн/л. У Parallel и "Олас" рост составил 1,00 грн/л. Наибольшее повышение среди региональных операторов зафиксировано в сети Катрал, где дизельное топливо подорожало сразу на 4,00 грн/л. Сегмент бензинов оставался относительно стабильным по сравнению с другими видами топлива. Средняя цена бензина А-92 выросла на 0,08 грн/л и составила 85,07 грн/л, бензина А-95 – на 0,15 грн/л, до 89,39 грн/л, а премиального А-95+ – на 0,13 грн/л, до 92,66 грн/л. Высокооктановые бензины А-98/А-100 прибавили 0,19 грн/л и стоили в среднем 100,72 грн/л. Незначительное повышение зафиксировано в БРСМ-Нефть, где бензин А-95 подорожал на 1,00 грн/л и на станциях KLO, где стоимость А-92 и А-95 выросла на 0,50 грн/л. В региональном секторе точечные корректировки провели сети Avantage7, Autotrans и "Кворум-Нефть", повысив цены на бензины на 0,50–1,00 грн/л.

По оценке аналитика "Нафторинка" Александра Сиренко, из-за стремительного роста нефтяных котировок на этой неделе возможен дальнейший рост цен на дизтопливо в пределах 4 грн/л, а бензин имеет потенциал к удорожанию на 3 грн/л .

Газ стремительно растет в цене из-за шторма на Черном море

По данным "Нафторинка", по состоянию на 16 октября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 6 115 грн/т по сравнению с 14 октября и составила 93 409 грн/т. Компания "Полтава Газтрейд" повысила прайс за ресурс (545–554 кг/м³) на 5 000–11 000 грн/т до 88 000–103 000 грн/т в зависимости от региона.

Средняя стоимость ресурса самовывозом в стране увеличилась на 4747 грн/т, достигнув 91497 грн/т. "Полтава Газтрейд" и "Газтрон Украина" торговали газом (540–554 кг/м³) за 87 500–95 000 грн/т, что на 5 000–8 500 грн/т дороже, чем в среду. Средняя стоимость LPG самовывозом из Одесской области выросла на 6 100 грн/т – до 91 300 грн/т. Цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 85 000–93 500 грн/т ($1168-1327/т без налогов), в то время как средняя стоимость увеличилась на 7 442 грн/т, до 90 375 грн/т ($1268/т).

За первые 14 дней октября среднесуточный импорт сжиженного газа сократился на 23% по сравнению с сентябрем, опустившись до 1,78 тыс. т. Отрицательная динамика охватила все виды логистики: наиболее ощутимо просели поставки грузовыми автомобилями, которые уменьшились на 30,6% — до 0,73 тыс. т. до 0,73%. составив 0,73 тыс. т, в то время как железнодорожные отгрузки сократились на 17,6% — до 0,32 тыс. т.

На АЗС автогаз подорожал больше среди основных видов горючего. По состоянию на 16 октября, по сравнению с 9 октября, средняя цена пропан-бутана на АЗС выросла на 3,55 грн/л — до 48,86 грн/л. Среди крупных национальных сетей наибольшее повышение провела сеть UPG – на 2,14 грн/л. Операторы SOCAR и Ukrnafta прибавили по 2,00 грн/л, а в сетях БРСМ-Нефть, AMIC и WOG цены выросли на 1,60–1,86 грн/л. Наиболее сдержанно среди крупных операторов цену просмотрела сеть OKKO, повысив ее на 1,00 грн/л. В KLO рост составил 1,50 грн/л. В региональном сегменте повышения были еще более ощутимыми. Больше всего цену просмотрела сеть Ultra, где автогаз подорожал на 9,00 грн/л — до 56,00 грн/л. В сетях CTC, Euro5 и Marshal рост составил около 5 грн/л — от 4,97 до 5,33 грн/л. Еще на 3,50–4,00 грн/л автогаз подорожал в сетях Mango, Rodnik, Мак и Хадо.

На этой неделе газ продолжит дорожать в опте, говорит основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. По его словам, на оптовом рынке пропан-бутана на прошлой неделе возник ажиотаж из-за штормов на Черном море, что повлекло за собой определенные перебои в логистике. Шубан говорит, что на этой неделе цена газа в опте подойдет к психологической отметке 100 тыс. грн/т. Между тем, по оценке бизнесмена, автогаз на АЗС на этой неделе может подорожать до отметки 54–54,5 грн/л .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 103,90 51,90 WOG 92,90 103,50 51,50 Socar 94,90 52,90 Motto - 97,90 49,90 БРСМ-Нефть 87,99 99,99 48,79 UPG 88,90 100,90 49,90 UKRNAFTA 88,90 99,90 48,90

Данные: приложения сетей АЗС.