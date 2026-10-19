Дизель пробив позначку 100 грн/л: якими будуть ціни на АЗС цього тижня

Ескалація на Близькому Сході та скепсис інвесторів щодо постачань російського дизелю підняли нафту Brent до майже $110 за барель, і український паливний ринок відреагував миттєво: дизпальне в національних мережах уперше перетнуло психологічну межу 100 грн/л. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують, що цього тижня дизель може подорожчати ще на 4 грн/л, бензин на 3 грн/л, а автогаз через шторми на Чорному морі наблизиться до 55 грн/л.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі побоювань, що подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може ще більше скоротити постачання сировини на світовий ринок. Крім того, інвестори тверезо оцінили обсяги дизпалива, які росіяни можуть постачати на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом.

Станом на вечір п'ятниці, 16 жовтня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на грудень здорожчали на $3,94 за барель, або на 3,72%, — до $109,9 за барель. Листопадові ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $3,44, або на 3,51%, — до $101,4 за барель.

Ситуація загострюється через ескалацію в Ємені, де хусити обстріляли палацовий комплекс в Адені. Міжнародне енергетичне агентство погодилося випустити на ринок понад 20 мільйонів барелів дизельного пального та залишкову нафту з резервів. Проте в Haitong Futures вважають, що інвестори незадоволені цими кроками, адже ринок охолодить лише послаблення напруженості. Водночас адміністрація США розглядає можливість послаблення санкцій для частини "тіньового флоту", щоб знизити рекордно високі фрахтові тарифи.

У загальнонаціональних мережах ціна дизелю перетнула позначку 100 грн/л

За даними консалтингової агенції "Нафторинок", на минулому тижні дизпальне в гурті на українському ринку стрімко дорожчало. Станом на вечір п'ятниці, 16 жовтня, порівняно з 9 жовтня середня ціна дизпального в країні зросла на 3,97 грн/л — до 102,99 грн/л. Порівняно з 14 жовтня дизель у гурті здешевшав на 26 коп./л.

На зовнішньому ринку котирування газойлю (основної сировини для виготовлення дизельного пального) також знизилися. Ф’ючерси на Лондонській біржі станом на вечір 16 жовтня торгувалися на рівні $1 419,10/т, що на $9,40/т нижче за попереднє закриття. Валютний чинник також рухався в бік здешевлення імпортного ресурсу. За даними НБУ, офіційний курс долара знизився на 0,19 грн, до 44,89 грн/$, а євро — на 0,13 грн, до 50,31 грн/€. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин за минулий тиждень також зріс у ціні. Станом на 16 жовтня порівняно з 9 жовтня середня ціна бензину А-95 зросла на 2,86 грн/л — до 84,41 грн/л. Порівняно з 14 жовтня бензин у гурті здорожчав на 1,92 грн/л.

На ринку Європейського Союзу бензин у гурті, навпаки, дешевшав. Котирування бензину А-95 на північно-західному базисі CIF NWE у четвер знизилися на $12/т — до $1 273/т. Водночас південний індикатор FOB Med зменшився на $6/т — до $1 184/т.

На АЗС пальне також зростало у ціні. Станом на вечір п'ятниці, 16 жовтня, порівняно з 9 жовтня середня ціна бензину А-95 на заправках зросла на 38 коп./л — до 89,39 грн/л, а дизпальне здорожчало на 2,07 грн/л — до 100,4 грн/л. Дизельне пальне після стриманіших змін попереднього періоду знову помітно подорожчало. Середня ціна ДП зросла на 1,24 грн/л — до 100,04 грн/л. Преміальне дизельне пальне додало 1,14 грн/л і коштувало в середньому 102,34 грн/л. Серед великих національних мереж найактивніше ціни на дизельне пальне підвищили оператори OKKO та UPG — на 2,00 грн/л. У мережі WOG ДП і ДП+ подорожчали на 1,60 грн/л, а на станціях БРСМ-Нафта дизпальне додало 1,50 грн/л. Оператори SOCAR, Ukrnafta та AMIC підняли ціни на 1,00 грн/л. Водночас SOCAR знову встановила рекордні ціни на дизельне пальне серед мереж. На тлі чергового підвищення вартість дизеля в мережі сягнула 105 грн/л, а преміального — 106 грн/л. Серед регіональних мереж Neftek, Grand Petrol та Avantage7 підвищили ціни на дизельне пальне на 2,00 грн/л. У Parallel та "Олас" зростання становило 1,00 грн/л. Найбільше підвищення серед регіональних операторів зафіксовано у мережі "Катрал", де дизельне пальне подорожчало одразу на 4,00 грн/л. Сегмент бензинів залишався відносно стабільним порівняно з іншими видами пального. Середня ціна бензину А-92 зросла на 0,08 грн/л і становила 85,07 грн/л, бензину А-95 — на 0,15 грн/л, до 89,39 грн/л, а преміального А-95+ — на 0,13 грн/л, до 92,66 грн/л. Високооктанові бензини А-98/А-100 додали 0,19 грн/л і коштували в середньому 100,72 грн/л. Незначне підвищення зафіксовано у БРСМ-Нафта, де бензин А-95 подорожчав на 1,00 грн/л, та на станціях KLO, де вартість А-92 та А-95 зросла на 0,50 грн/л. У регіональному секторі точкові коригування провели мережі Avantage7, Autotrans та "Кворум-Нафта", підвищивши ціни на бензини на 0,50–1,00 грн/л.

За оцінкою аналітика "Нафторинку" Олександра Сіренка, через стрімке зростання нафтових котирувань цього тижня можливе подальше зростання цін на дизпальне в межах 4 грн/л, а бензин має потенціал до здорожчання на 3 грн/л .

Газ стрімко зростає у ціні через шторми на Чорному морі

За даними "Нафторинку", станом на 16 жовтня середня ціна на LPG з доставкою по Україні зросла на 6 115 грн/т порівняно з 14 жовтня і становила 93 409 грн/т. Компанія "Полтава Газтрейд" підвищила прайс за ресурс (545–554 кг/м³) на 5 000–11 000 грн/т, до 88 000–103 000 грн/т залежно від регіону.

Середня вартість ресурсу самовивозом у країні збільшилася на 4 747 грн/т, досягши 91 497 грн/т. "Полтава Газтрейд" і "Газтрон Україна" торгували газом (540–554 кг/м³) за 87 500–95 000 грн/т, що на 5 000–8 500 грн/т дорожче, ніж у середу. Середня вартість LPG самовивозом з Одеської області зросла на 6 100 грн/т — до 91 300 грн/т. Ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися у діапазоні 85 000–93 500 грн/т ($1168-1327/т без податків), тоді як середня вартість збільшилася на 7 442 грн/т, до 90 375 грн/т ($1268/т без податків).

За перші 14 днів жовтня середньодобовий імпорт скрапленого газу скоротився на 23% порівняно з вереснем, опустившись до 1,78 тис. т. Негативна динаміка охопила всі види логістики: найвідчутніше просіли постачання вантажними автомобілями, які зменшилися на 30,6% — до 0,73 тис. т. Морський імпорт також продемонстрував спад на 14,7%, становивши 0,73 тис. т, тоді як залізничні відвантаження скоротилися на 17,6% — до 0,32 тис. т.

На АЗС автогаз подорожчав найбільше серед основних видів пального. Станом на 16 жовтня порівняно з 9 жовтня середня ціна пропан-бутану на АЗС зросла на 3,55 грн/л — до 48,86 грн/л. Серед великих національних мереж найбільше підвищення провела мережа UPG — на 2,14 грн/л. Оператори SOCAR та Ukrnafta додали по 2,00 грн/л, а в мережах БРСМ-Нафта, AMIC та WOG ціни зросли на 1,60–1,86 грн/л. Найстриманіше серед великих операторів ціну переглянула мережа OKKO, підвищивши її на 1,00 грн/л. Натомість у KLO зростання становило 1,50 грн/л. У регіональному сегменті підвищення були ще відчутнішими. Найбільше ціну переглянула мережа Ultra, де автогаз подорожчав на 9,00 грн/л — до 56,00 грн/л. У мережах «CTC», Euro5 та Marshal зростання становило близько 5 грн/л — від 4,97 до 5,33 грн/л. Ще на 3,50–4,00 грн/л автогаз подорожчав у мережах Mango, Rodnik, "Мак" та "Хадо".

Цього тижня газ продовжить дорожчати у гурті, каже засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. За його словами, на гуртовому ринку пропан-бутану минулого тижня виник ажіотаж через шторми на Чорному морі, що спричинило певні перебої в логістиці. Шубан каже, що цього тижня ціна газу в гурті підійде до психологічної позначки 100 тис. грн/т. Тим часом, за оцінкою бізнесмена, автогаз на АЗС цього тижня може здорожчати до позначки 54–54,5 грн/л .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 103,90 51,90 WOG 92,90 103,50 51,50 Socar 94,90 105 52,90 Motto - 97,90 49,90 БРСМ-Нафта 87,99 99,99 48,79 UPG 88,90 100,90 49,90 UKRNAFTA 88,90 99,90 48,90

Дані: застосунки мереж АЗС.