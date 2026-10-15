Дизель уже по 103 грн в опте: как проблемы с доставкой топлива влияют на цены в Украине

Из-за перебоев с судоходством на Дунае и задержек на западной границе оптовая цена дизельного горючего в Украине выросла до 103,27 грн/л. За неделю средняя оптовая стоимость подскочила почти на 5 грн/л.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Доставка топлива задерживается

13 октября из-за ухудшения погоды приостановили движение судов по реке Сулина. По словам топливных компаний, судоходство планируют возобновить 17 октября.

Еще одна проблема – низкий уровень воды в Дунае. По состоянию на 12 октября в районе Чернаводе он составлял минус 249 см. Через несколько дней вода поднялась на 10 см, но этого недостаточно для улучшения условий судоходства.

Задержки есть и на западной границе. По данным "єЧерга", 14 октября ожидание на украинско-польской границе составляло 6-8 дней. Очереди хранятся как на автомобильных дорогах, так и на железной дороге.

В то же время, за первые 11 дней октября Украина импортировала 257 тыс. тонн дизельного горючего. Однако значительные объемы импорта не устраняют проблемы с доступностью топлива на внутреннем рынке.

Европейское горючее также дорожает

На логистические проблемы накладывается рост цен в Европе. 13 октября спотовая стоимость дизеля составляла $1478 за тонну — на $65 больше, чем неделей ранее. 14 октября фьючерсы на газойль на Лондонской бирже торговались на уровне около $1450 за тонну.

С учетом европейских котировок и премий расчетная стоимость горючего составляла около 90 грн/л на юге Украины и чуть более 88 грн/л на западе.

Однако трейдеры отмечают, что предложений по цене, рассчитанной по формуле, почти нет. "Продают по фиксированной цене. Это сейчас достаточно выгодно", - рассказали в одной из компаний.

Почему цены на партии отличаются

На внутреннем рынке на стоимость влияет не только цена закупки, но и повышенный спрос на топливо. Кроме того, сейчас в Украину поступают партии, приобретенные ранее по разным ценам. Поэтому себестоимость дизеля может существенно отличаться в зависимости от партии.

За неделю оптовая цена выросла почти на 5 грн/л. Для сравнения, за весь сентябрь дизель подорожал на 9,2 грн./л.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на бензин и дизель в Украине снова превысили розничные. По состоянию на 12 октября дизельное топливо в группе обошлось в 102,58 грн/л против 98,68 грн/л на АЗС, из-за чего заправкам сложнее сдерживать цены.