Курс валют на 17 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.09.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 44,60 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,44 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,83 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,40/ 44,93 Евро 51,24/ 51,86 Злотый 11,62/ 12,01

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,20/44,80 50,80/51,80 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,50/ 44,99 51,25/52,05 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,30/52,00 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,50/ 44,99 51,25/52,05 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,40/44,80 51,20/51,80

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Эта неделя может быть важной для валютного рынка. На курс гривны будут одновременно влиять решения центральных банков, ситуация с внешним финансированием Украины, цены на нефть и действия НБУ.