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Курс валют на 17 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на три копейки, в то же время евро подешевел на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.09.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,60 грн (-3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,44 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,83 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,40/ 44,93
|Евро
|51,24/ 51,86
|Злотый
|11,62/ 12,01
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,20/44,80
|50,80/51,80
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,50/ 44,99
|51,25/52,05
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,30/52,00
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,50/ 44,99
|51,25/52,05
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,40/44,80
|51,20/51,80
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Эта неделя может быть важной для валютного рынка. На курс гривны будут одновременно влиять решения центральных банков, ситуация с внешним финансированием Украины, цены на нефть и действия НБУ.