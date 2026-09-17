Курс валют на 17 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на три копійки, водночас євро подешевшало на сім копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.09.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 44,60 грн (-3 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,44 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,83 грн (-4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,40/ 44,93 Євро 51,24/ 51,86 Злотий 11,62/ 12,01

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,20 / 44,80 50,80 / 51,80 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,50/ 44,99 51,25 / 52,05 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,30 / 52,00 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,50/ 44,99 51,25 / 52,05 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,40 / 44,80 51,20 / 51,80

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.

Цей тиждень може бути важливим для валютного ринку. На курс гривні одночасно впливатимуть рішення центральних банків, ситуація із зовнішнім фінансуванням України, ціни на нафту та дії НБУ.