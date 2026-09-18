Британия ежедневно теряет $1,7 млн из-за национализации сталелитейного гиганта

Национализация металлургической компании British Steel уже стоила налогоплательщикам Соединенного Королевства более 500 млн фунтов стерлингов и наносит ежедневный ущерб на уровне около 1,3 млн фунтов без четкого понимания финальных расходов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Британское правительство применило чрезвычайное законодательство в апреле 2025 года, взяв под госконтроль комбинат в Сканторпе после того, как китайский владелец Jingye остановил импорт кокса.

Власти объясняли такой шаг необходимостью защитить стратегическую отрасль, однако по состоянию на июнь этого года расходы на сырье, зарплаты и услуги советников уже достигли 735 млн долларов (включая 20 млн долларов гонораров консультантам). По оценкам парламентариев, если финансирование будет продолжаться нынешними темпами, к 2028 году общая сумма превысит 2 млрд. долларов.

Риск нового вмешательства и критика депутатов

Парламентский комитет выступил с резкой критикой правительственного плана, подчеркнув, что переход в собственность государства не решил ключевую проблему — хроническую структурную убыточность предприятия:

Отсутствие бизнес-модели: министерство бизнеса до сих пор не представило реалистический план декарбонизации или вывода производства на самоокупаемость, а также не смогло предоставить даже ориентировочные оценки конечных расходов бюджета;

Очередь за субсидиями: беспокойство Казначейства усиливается из-за намерения правительства вмешаться в спасение еще одного проблемного актива — третьего по величине производителя Speciality Steel UK (SSUK), также претендующего на госсредства;

План для Йоркшира: правительство рассматривает возможность рекультивации земель вокруг объектов SSUK стоимостью в несколько сотен миллионов долларов для создания центров обработки данных параллельно с сохранением металлургических линий, чтобы защитить около 1400 рабочих мест;

Позиция власти: в кабинете министров настаивают, что сохранение металлургии является вопросом национальной устойчивости, а формирование нового совета директоров British Steel заложит основу для привлечения как государственных, так и частных инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Великобритании неожиданно выросла благодаря ИИ. Главным фактором ускорения ВВП страны в начале третьего квартала стал инвестиционный всплеск в секторе искусственного интеллекта и смежных технологий.