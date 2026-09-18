Британія щодня втрачає $1,7 млн через націоналізацію сталеливарного гіганта

Націоналізація металургійної компанії British Steel уже коштувала платникам податків Сполученого Королівства понад 500 млн фунтів стерлінгів і завдає щоденних збитків на рівні близько 1,3 млн фунтів без чіткого розуміння фінальних витрат.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Британський уряд застосував надзвичайне законодавство у квітні 2025 року, взявши під держконтроль комбінат у Сканторпі після того, як китайський власник Jingye зупинив імпорт коксу.

Влада пояснювала такий крок необхідністю захистити стратегічну галузь, однак станом на червень цього року витрати на сировину, зарплати та послуги радників уже сягнули 735 млн доларів (включно з 20 млн доларів гонорарів консультантам). За оцінками парламентарів, якщо фінансування триватиме нинішніми темпами, до 2028 року загальна сума перевищить 2 млрд доларів.

Ризик нового втручання та критика депутатів

Парламентський комітет виступив із різкою критикою урядового плану, наголосивши, що перехід у власність держави не вирішив ключової проблеми — хронічної структурної збитковості підприємства:

Відсутність бізнес-моделі: міністерство бізнесу досі не представило реалістичного плану декарбонізації чи виведення виробництва на самоокупність, а також не змогло надати навіть орієнтовних оцінок кінцевих витрат бюджету;

Черга за субсидіями: занепокоєння Казначейства посилюється через намір уряду втрутитися в порятунок ще одного проблемного активу — третього за величиною виробника Speciality Steel UK (SSUK), який також претендуватиме на держкошти;

План для Йоркширу: уряд розглядає можливість рекультивації земель навколо об'єктів SSUK вартістю кількасот мільйонів доларів для створення центрів обробки даних паралельно зі збереженням металургійних ліній, аби захистити близько 1400 робочих місць;

Позиція влади: у кабінеті міністрів наполягають, що збереження металургії є питанням національної стійкості, а формування нової ради директорів British Steel закладе основу для залучення як державних, так і приватних інвестицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Великої Британії несподівано зросла завдяки ШІ. Головним чинником прискорення ВВП країни на початку третього кварталу став інвестиційний сплеск у секторі штучного інтелекту та суміжних технологій.