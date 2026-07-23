- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Спека у червні коштувала економіці Британії $1,5 мільярда
Хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу в червні, коштувала економіці Великої Британії 1,15 мільярда фунтів стерлінгів ($1,5 мільярда) через втрачені робочі години. Високі температури вдарили по робочому графіку, умовах праці, поїздках на роботу та якості сну громадян.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.
Дослідження Інституту Грантема при Лондонській школі економіки показало, що протягом найспекотнішого тижня червня люди працювали в середньому на 30 хвилин менше щодня.
Найбільше скоротили графік працівники фізичної праці — зокрема у сфері будівництва та сільського господарства. При цьому 3,6% опитаних взагалі не змогли вийти на роботу через екстремальну температуру.
Негативні наслідки для самопочуття виявилися масовими:
- 87% працівників повідомили про симптоми від порушення сну й утоми до запаморочення та прискореного серцебиття;
- 5% респондентів зверталися по медичну допомогу;
- 3% повідомили про травми або нещасні випадки на роботі, більшість з яких пов'язують саме з погодними умовами.
Смертність та проблеми з інфраструктурою
За даними науковців, червнева спека стала найсуворішою за всю історію спостережень у Європі та призвела до приблизно 2 700 надмірних смертей лише в Англії та Уельсі.
Кліматична криза оголила слабкі місця британської інфраструктури: від громадського транспорту та застарілих офісів до жорстких правил планування, які заважають людям легко встановлювати кондиціонери у власних домівках.
Довгострокові ризики для всієї Європи
Окрім втрати робочих годин, екстремальна спека прискорює випаровування вологи з ґрунту по всій Європі. Дослідники з World Weather Attribution зазначають, що це робить масштабні посухи в 80 разів вірогіднішими.
Незадовільні врожаї, падіння рівня води у судноплавних річках і проблеми з виробництвом електроенергії загрожують спровокувати новий стрибок інфляції на континенті.
Нагадаємо, червнева хвиля спеки в Європі призвела до втрати понад 2 млрд євро від вартості врожаю зернових культур. Найбільших збитків зазнали сільськогосподарські сектори Франції та Угорщини.