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Экономика Великобритании неожиданно выросла благодаря ИИ

Великобритания
Экономика Великобритании неожиданно выросла благодаря ИИ / Depositphotos

ВВП Великобритании в июле вырос на 0,4% после подъема на 0,3% в июне. Главным фактором неожиданного ускорения в начале третьего квартала стал глобальный инвестиционный всплеск в области искусственного интеллекта и смежных технологий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Показатель заметно превзошел оценки аналитиков, опрошенных Reuters, прогнозировавших нулевой рост. Основным драйвером стал сектор услуг, прибавивший 0,4%. В частности, объем производства в области информационных технологий и консалтинга за трехмесячный период вырос на 4,4% благодаря высокому спросу на решения в сфере ИИ. Обрабатывающая промышленность в июле выросла на 0,9%, а строительство – на 0,1%.

Инфляционные риски и скачок цен на нефть

Положительные июльские данные дают экономике шанс превзойти осторожный прогноз Банка Англии, ожидавший лишь 0,1% роста в третьем квартале. Впрочем, оптимизм сдерживают новые глобальные угрозы:

  • Удорожание горючего: обострение на Ближнем Востоке подтолкнуло цены на нефть до 109 долларов за баррель, что снова усиливает инфляционное давление на бизнес и домохозяйства;
  • Рост ставок: рынки закладывают более агрессивное усиление монетарной политики британским регулятором для сдерживания инфляции, ожидая четырех повышений ставки в ближайшем году;
  • Давление на бюджет: дорогие энергоносители и высокая стоимость заимствований создают вызовы правительству накануне презентации проекта государственного бюджета в конце октября.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Польши может вырасти благодаря искусственному интеллекту по оценкам Всемирного банка. Технологии ИИ способны обеспечить рост польской экономики на 12% к 2035 году, что поможет стране сближаться с самыми богатыми государствами мира даже после утраты преимуществ дешевой рабочей силы.

Автор:
Максим Кольц

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