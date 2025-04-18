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Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации

военные ВСУ
Военное положение и мобилизацию продлили до 6 августа / Центр рекрутинга украинской армии

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации.

Об этом говорится в карточках законопроектов №13172 и №13173 на сайте Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада 16 апреля поддержала продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 суток, до 6 августа.

Это стало уже 15 продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

До этого военное положение продолжали:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
  • с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
  • с 14 февраля по 13 мая 2024 года;
  • с 13 мая по 11 августа 2024 года;
  • с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
  • с 10 ноября по 7 февраля 2025;
  • с 7 февраля по 9 мая 2025 года.

Военное положение — что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства .В частности, во время действия комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины.

Автор:
Светлана Манько