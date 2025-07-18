Індія готова замінити російську нафту, якщо Трамп запровадить санкції

Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську енергетику накладуть вторинні санкції, як пообіцяв президент США Дональд Трамп.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр енергетики Індії Хардіп Сінгх Пурі, передає Reuters.

Він переконує, що Індія здатна вирішити будь-які проблеми з російським імпортом завдяки поставкам з інших країн. Міністр нагадав, що на ринок виходить багато нових постачальників, таких як Гайана, також є поставки від вже існуючих виробників, таких як Бразилія та Канада.

"Я зовсім не хвилююся. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Індія диверсифікувала джерела постачання, і наразі ми купуємо енергоресурси у приблизно 40 країн замість 27, як було раніше", — заявив Хардіп Сінгх Пурі.

Reuters звертає увагу, що Росія зараз є головним постачальником нафти до Індії (35% загальних поставок). За нею йдуть Ірак, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Як заявили виданню в Індійській нафтовій корпорації, якщо ж російські поставки припиняться, то Індія повернеться до схеми, яка була до 2022 року: тоді на РФ припадало лише 2% імпорту нафти.

Індія стала великим споживачем російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну 2022 року.

Що заявив Трамп

Нагадаємо, Трамп заявив, що "дуже незадоволений" діями Росії. Сполучені Штати планують запровадити "дуже жорсткі мита" проти РФ через 50 днів, якщо не буде досягнуто мирної угоди з Україною. Президент США назвав ці мита вторинними тарифами, не уточнивши, яких країн, які торгують із Росією, це торкнеться.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100%. І так воно і буде", — заявив Дональд Трамп.

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

Очільник Білого дому неодноразово заявляв, що не виключає можливості підписання законопроєкту сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкцій проти РФ.

Ініціатива передбачає економічний тиск не лише на РФ, а й на країни, що купують її нафту, газ та інші ключові ресурси, — зокрема шляхом введення 500% тарифів на такий імпорт.