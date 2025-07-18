Индия готова заменить российскую нефть, если Трамп введет санкции

Индия удовлетворит свои потребности в нефти из альтернативных источников, если на российскую энергетику наложат вторичные санкции, как пообещал президент США Дональд Трамп.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр энергетики Индии Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

Он убеждает, что Индия способна решить какие-либо проблемы с российским импортом благодаря поставкам из других стран. Министр напомнил, что на рынок выходит много новых поставщиков, таких как Гайана, также есть поставки от существующих производителей, таких как Бразилия и Канада.

"Я совсем не волнуюсь. Если что-нибудь случится, мы с этим разберемся. Индия диверсифицировала источники поставок, и сейчас мы покупаем энергоресурсы у примерно 40 стран вместо 27, как было раньше", — заявил Хардип Сингх Пури.

Reuters обращает внимание, что Россия сейчас является главным поставщиком нефти в Индию (35% от общих поставок). За ней следуют Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Как заявили в Индийской нефтяной корпорации, если же российские поставки прекратятся, то Индия вернется к схеме, которая была до 2022 года: тогда на РФ приходилось лишь 2% импорта нефти.

Индия стала крупным потребителем российской сырой нефти с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Что заявил Трамп

Напомним, Трамп заявил, что "очень недоволен" действиями России. Соединенные Штаты планируют ввести "очень жесткие пошлины" против РФ через 50 дней, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. Президент США назвал эти пошлины вторичными тарифами, не уточнив, какие страны, торгующие с Россией, это коснется.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100 %. И так оно и будет" , - заявил Дональд Трамп.

Он также выразил надежду, что подобных мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

Глава Белого дома неоднократно заявлял, что не исключает возможности подписания законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего ужесточение санкций против РФ .

Инициатива предусматривает экономическое давление не только на РФ, но и на страны, покупающие ее нефть, газ и другие ключевые ресурсы, в частности путем введения 500% тарифов на такой импорт.