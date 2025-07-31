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Індійські державні НПЗ призупинили закупівлі російської нафти на тлі зниження знижок і попереджень США

Індія, НПЗ, нафта
Індійські державні НПЗ призупинили закупівлі російської нафти / Depositphotos

Індійські державні нафтопереробні заводи минулого тижня припинили купівлі російської сирої нафти. За даними агентства Reuters, на це вплинули два чинники: зменшення знижок на російську нафту у липні та застереження президента США Дональда Трампа про можливі наслідки для країн, які продовжують співпрацю з Москвою в енергетичній сфері.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Індія, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, наразі залишається головним покупцем російської нафти, що доставляється морем. Однак цього разу державні нафтопереробні компанії, зокрема Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation, Bharat Petroleum Corporation та Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, не здійснювали закупівель російської нафти протягом останніх кількох днів. Цю інформацію підтвердили чотири джерела, обізнані з планами закупівель підприємств.

Нафтопереробники не коментують ситуацію, однак, за даними джерел, зараз вони звертаються до спотового ринку для покриття потреб у сировині. Перевага надається альтернативним постачанням — таким, як мурбанська нафта з Абу-Дабі та деякі західноафриканські сорти.

Попри активність приватних нафтопереробних підприємств — Reliance Industries та Nayara Energy, які залишаються найбільшими покупцями російської нафти в Індії, державні компанії формують понад 60% від загального обсягу переробки нафти в країні, що становить 5,2 мільйона барелів на добу.

Ключовим геополітичним фактором у цій ситуації стали заяви Дональда Трампа. 14 липня президент США пригрозив запровадити 100% мита на постачання нафти країнам, які продовжують купувати нафту у Росії, якщо Кремль не погодиться на суттєву мирну угоду з Україною. Ці сигнали з Вашингтона, вочевидь, стали додатковим стимулом для державного енергетичного сектора Індії переглянути свої торговельні пріоритети.

Додамо, у квітні обсяги російської нафти, що постачається до Індії, майже досягли пікового значення за останні два роки. Це сталося після перерв у постачанні, викликаних американськими санкціями проти енергетичного сектору Росії.

З 1 серпня США запроваджують 25% мито на імпорт товарів з Індії. Рішення Трампа стало відповіддю на тісну співпрацю Нью-Делі з Москвою, зокрема, закупівлі військового обладнання та енергоносіїв.

Автор:
Тетяна Гойденко