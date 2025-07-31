Индийские государственные НПЗ приостановили закупки российской нефти на фоне снижения скидок и предупреждений США – Reuters

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы на прошлой неделе прекратили покупку российской сырой нефти. На это повлияли два фактора: уменьшение скидок на российскую нефть в июле и оговорку президента США Дональда Трампа о возможных последствиях для стран, продолжающих сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Индия, которая является третьим по величине импортером нефти в мире, в настоящее время остается главным покупателем доставляемой морем российской нефти. Однако на этот раз государственные нефтеперерабатывающие компании, в частности Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation, Bharat Petroleum Corporation и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, не осуществляли закупки российской нефти в течение последних нескольких дней. Эту информацию подтвердили четыре источника, осведомленных о планах закупок предприятий.

Нефтепереработчики не комментируют ситуацию, однако, по данным источников, сейчас они обращаются к спотовому рынку для покрытия потребностей в сырье. Предпочтение отдается альтернативным поставкам, таким как мурбанская нефть из Абу-Даби и некоторые западноафриканские сорта.

Несмотря на активность частных нефтеперерабатывающих предприятий — Reliance Industries и Nayara Energy, которые остаются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, государственные компании формируют более 60% общего объема переработки нефти в стране, что составляет 5,2 миллиона баррелей в сутки.

Ключевым геополитическим фактором в этой ситуации стали заявления Дональда Трампа. 14 июля президент США пригрозил ввести 100% пошлины на поставку нефти странам, продолжающим покупать нефть у России, если Кремль не согласится на существенное мирное соглашение с Украиной. Эти сигналы из Вашингтона, по-видимому, стали дополнительным стимулом для государственного энергетического сектора Индии пересмотреть свои торговые приоритеты.

Добавим, в апреле объемы поставляемой в Индию российской нефти почти достигли пикового значения за последние два года. Это произошло после перерывов в поставках, вызванных американскими санкциями против энергетического сектора России.

С 1 августа США вводят 25% пошлины на импорт товаров из Индии. Решение Трампа стало ответом на тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой, в частности закупки военного оборудования и энергоносителей.