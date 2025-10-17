Індія вже скоротила імпорт російської нафти на 50%

Індія скоротить імпорт російської нафти вдвічі – такої домовленості країна досягла зі США під час нещодавніх торговельних переговорів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.

Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи вже почали зменшувати закупівлі російської нафти, але суттєві зміни будуть помітні лише у статистиці за грудень або січень.

За словами співрозмовників видання, індійські нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також поставки нафти в грудні.

Водночас уряд Індії ще офіційно не звертався до компаній із проханням зменшити імпорт російської нафти.

Наразі уряд Індії ще офіційно не звертався до нафтопереробних заводів з проханням скоротити імпорт з Росії.

Але деякі індійські нафтопереробні заводи вже готуються поступово скоротити імпорт російської нафти.

Індія більше не купуватиме нафту у Росії

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.