Індія вже скоротила імпорт російської нафти на 50%
Індія скоротить імпорт російської нафти вдвічі – такої домовленості країна досягла зі США під час нещодавніх торговельних переговорів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Білого дому.
Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи вже почали зменшувати закупівлі російської нафти, але суттєві зміни будуть помітні лише у статистиці за грудень або січень.
За словами співрозмовників видання, індійські нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також поставки нафти в грудні.
Водночас уряд Індії ще офіційно не звертався до компаній із проханням зменшити імпорт російської нафти.
Але деякі індійські нафтопереробні заводи вже готуються поступово скоротити імпорт російської нафти.
Індія більше не купуватиме нафту у Росії
Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.
Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.
Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.
Дональд Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.