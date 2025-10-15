Світові ціни на нафту падають на тлі торговельної війни між США та Китаєм

У середу, 15 жовтня, ціни на нафту трохи знизилися. Настрої інвесторів погіршили два ключові фактори: прогноз МЕА про надлишок пропозиції у 2026 році та торговельна напруженість між США та Китаєм, що загрожує скороченням попиту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 21 цент, або 0,3%, до 62,18 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 13 центів, або 0,2%, до 58,57 долара за барель.

Надлишок поставок

Ключовим фактором тиску став прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікований у вівторок. Агентство попередило, що світовий ринок нафти у 2026 році може зіткнутися з профіцитом до 4 мільйонів барелів на день.

Це значно більше, ніж прогнозувалося раніше. Причиною називають збільшення видобутку з боку ОПЕК+ та інших виробників на тлі слабкого попиту.

Торговельні війни між США та Китаєм

Ситуація загострилася через відновлення торговельного конфлікту між Сполученими Штатами та Китаєм — двома найбільшими споживачами нафти у світі:

Обидві країни запровадили додаткові портові збори для суден, що перевозять взаємні вантажі. Це підвищить торговельні витрати та порушить логістику, що, ймовірно, знизить обсяги світового виробництва та, відповідно, попит на паливо.

Напруженість посилилася після того, як Китай оголосив про посилення контролю над експортом рідкісноземельних елементів, а президент США Дональд Трамп пригрозив підвищити тарифи на китайські товари до 100% з 1 листопада.

Трейдери очікують на публікацію щотижневих даних про запаси в США, щоб отримати кращий прогноз щодо попиту:

Згідно з опитуванням Reuters, запаси сирої нафти в США, ймовірно, зросли приблизно на 200 000 барелів за минулий тиждень, тоді як запаси бензину та дистилятів могли знизитися.

Нагадаємо, через удари українських дронів Росія не зможе відновити обсяги нафтопереробки раніше середини 2026 року. З початку серпня Україна здійснила щонайменше 28 атак по ключових російських нафтопереробних заводах, що спричинило дефіцит бензину в Росії.