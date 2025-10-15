Запланована подія 2

Мировые цены на нефть падают на фоне торговой войны между США и Китаем

нефть
Нефть дешевеет на фоне торговой войны между США и Китаем / Depositphotos

В среду, 15 октября, цены на нефть немного снизились. Настроения инвесторов ухудшили два ключевых фактора: прогноз МЭА об избытке предложения в 2026 году и торговая напряженность между США и Китаем, что чревато сокращением спроса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 21 цент, или 0,3%, до 62,18 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 13 центов, или 0,2%, до 58,57 доллара за баррель.

Избыток поставок

Ключевым фактором давления стал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный во вторник. Агентство предупредило, что мировой рынок нефти в 2026 году может столкнуться с профицитом до 4 миллионов баррелей в день.

Это гораздо больше, чем прогнозировалось ранее. Причиной называют увеличение добычи ОПЕК+ и других производителей на фоне слабого спроса.

Торговые войны между США и Китаем

Ситуация обострилась из-за возобновления торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем — двумя крупнейшими потребителями нефти в мире:

Обе страны ввели дополнительные портовые сборы для судов, перевозящих взаимные грузы. Это повысит торговые издержки и нарушит логистику, что, вероятно, снизит объемы мирового производства и, соответственно, спрос на топливо.

Напряженность усилилась после того, как Китай объявил об усилении контроля за экспортом редкоземельных элементов, а президент США Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на китайские товары до 100% с 1 ноября.

Трейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах в США, чтобы получить лучший прогноз по спросу:

Согласно опросу Reuters, запасы сырой нефти в США, вероятно, выросли примерно на 200 000 баррелей за прошедшую неделю, тогда как запасы бензина и дистиллятов могли снизиться.

Напомним, из-за ударов украинских дронов Россия не сможет восстановить объемы нефтепереработки раньше середины 2026 года. С начала августа Украина совершила по меньшей мере 28 атак по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам, что повлекло за собой дефицит бензина в России.

Автор:
Татьяна Бессараб