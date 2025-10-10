Запланована подія 2

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогресса в мирных переговорах на Ближнем Востоке

нефть
Нефть дешевеет на фоне мирного соглашения между Израилем и ХАМАС / Depositphotos

Цены на нефть 10 октября продолжают снижаться после 1,6% падения накануне на фоне соглашения по прекращению войны в Газе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Так, к утру пятницы цена фьючерса на Brent опустилась до $65,15 за баррель, WTI – до $61,49.

Рынок реагирует на прогресс в мирных переговорах на Ближнем Востоке и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

"Это соглашение сместило фокус обратно в ожидаемый профицит нефти, ведь ОПЕК+ раскручивает сворачивание сокращений добычи", – комментирует аналитик ANZ Даниэл Хайнс.

Дополнительным фактором снижения цен стали опасения, что затяжной шатдаун правительства США охладит спрос у крупнейшего мирового потребителя нефти.

В то же время последнее решение ОПЕК+ по ноябрьскому повышению добычи оказалось меньше прогнозов, что ослабило опасение излишка предложения. Поэтому ожидания резкого наращивания поставок не привели к существенному падению цен.


Автор:
Светлана Манько