Правительство США приостановило свою работу: начался шатдаун

Американское правительство впервые с 2019 года приостановило свою работу из-за несогласования финансирования

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в полночь 1 октября истек срок для подачи заявок на финансирование Конгрессом США. Поэтому правительство частично остановило работу — уже третье при президентстве Дональда Трампа.

Не согласовали финансирование

В середине сентября спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил новый временный бюджет сроком до 21 ноября, сохраняющий нынешний уровень бюджетных расходов и содержащий дополнительные средства на охрану чиновников и законодателей.

Законопроект ожидаемо успешно прошел через нижнюю палату Конгресса при поддержке 217 республиканцев и оппозиции со стороны всех 212 демократов. Но в Сенате он не смог набрать 60 необходимых голосов: против были 46 сенаторов-демократов и республиканцы Рэнд Пол и Лиза Мурковски, а за — 43 республиканца и демократ Джон Феттерман.

Демократы предложили свой альтернативный краткосрочный бюджет. Однако он также был отклонен 47 голосами против 45.

Следующее голосование по бюджету пройдет в Сенате уже в среду. Республиканцы надеются, что смогут взять демократов истощением по мере того, как эффекты шатдауна будут проявляться все сильнее. Но интересно, что пока, согласно опросам, американцы обвиняют в шатдауне больше Трампа и республиканцев в Конгрессе.

Как пишет Bloomberg, из-за того, что республиканцы и демократы «зашли в тупик» по субсидиям на здравоохранение и используют это как элемент предвыборной гонки перед выборами в Конгресс в 2026 году, нынешний шатдаун может затянуться.

Последствия шатдауна

Ожидается, что шатдаун может привести к нарушению работы федеральных служб и оставит многих федеральных работников в отпуске.

Как правило, в случае истечения срока финансирования правительство отправляет в вынужденный неоплачиваемый отпуск большую часть госслужащих, за исключением ключевого персонала: военных, правоохранителей, врачей и авиадиспетчеров. Чаще всего первыми прекращают работу финансируемые из бюджета национальные парки и музеи, отменяются слушания в иммиграционных судах и санитарные инспекции.

Но на этот раз глава Бюджетно-Административного управления Белого дома Рассел Воут направил всем исполнительным органам поручение подготовить списки работников, которых не отправят в отпуск, а сразу уволят. Профсоюз федеральных госслужащих уже обжаловал законность этого приказа в суде.

Ранее Трамп предполагал, что его администрация воспользуется шатдауном для проведения массовых увольнений федеральных служащих.

Последний раз американское правительство приостанавливало свою работу в декабре 2018 года. Тогда во время первого президентского срока Трампа шатдаун длился 34 дня. Тогда Трамп потребовал от Конгресса выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. С 1976 года правительство США приостанавливало свою работу 21 раз.

