Читати українською

В США приняли законопроект об оборонной политике на 2026 год: сколько предусмотрено для Украины

Палата представителей США приняла законопроект об оборонных расходах на 2026 год

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике на 2026 год в размере 892,6 миллиарда долларов, в котором предусмотрено $400 млн для Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что документ повысит военную готовность и увеличит зарплату американским военным.

Заявленной целью законопроекта было упрощение и модернизация процесса, согласно которому Пентагон определяет и обеспечивает военные потребности, в частности, через исследования, бюджетирование, заключение контрактов, производство и снабжение.

Что для Украины

Законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по помощи Украине в области безопасности.

Законодатели также потребовали Пентагона отчитываться перед Конгрессом, если администрация планирует отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом. Это восстанавливает контроль законодателей после того, как летом Пентагон приостановил поставки помощи Украине без уведомления.

Поддержка Украины в 2026 году станет меньше

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что в проекте бюджета США на 2026 год предусмотрено сокращение финансирования на поставку вооружения для Украины.

Он пояснил, что администрация действует по новому подходу к конфликту, предпочитая дипломатическое урегулирование.

По словам Гегсета, мирное соглашение через переговоры сейчас рассматривается как оптимальный путь, с учетом сложной ситуации в мире.

Оборонные бюджеты США и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что оборонный бюджет Америки впервые в истории составит около одного триллиона долларов.

В марте Китай заявил, что увеличит свой оборонный бюджет на 7,2% в этом году, поскольку он продолжает свою кампанию по созданию большей и более современной армии, чтобы отстаивать свои территориальные претензии и бросить вызов лидерству США в обороне в Азии.

Военные расходы Китая остаются вторыми по величине после США, а оборонный бюджет страны составляет около 245 миллиардов долларов. Пентагон и многие эксперты говорят, что общие расходы Китая на оборону могут быть на 40% выше или больше из-за статей, включенных в другие бюджеты.

Вместо этого   РФ потратила на войну в Украине $462 млрд в 2024 году,   что составляет эквивалент 6,7% ВВП.

Автор:
Светлана Манько