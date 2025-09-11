У США ухвалили законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік: скільки передбачено для України

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік у розмірі 892,6 мільярда доларів, у якому передбачено $400 млн для України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що документ підвищить військову готовність і збільшить зарплату американським військовим.

Заявленою метою законопроєкту було спрощення й модернізація процесу, за яким Пентагон визначає та забезпечує військові потреби, зокрема через дослідження, бюджетування, укладання контрактів, виробництво та постачання.

Що для України

Законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.

Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед Конгресом, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом. Це відновлює контроль законодавців після того, як улітку Пентагон призупинив постачання допомоги Україні без попередження.

Підтримка України у 2026 стане меншою

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачене скорочення фінансування на постачання озброєння для України.

Він пояснив, що адміністрація діє за новим підходом до конфлікту, надаючи перевагу дипломатичному врегулюванню.

За словами Гегсета, мирна угода через переговори нині розглядається як оптимальний шлях, з урахуванням складної безпекової ситуації у світі.

Оборонні бюджети США та Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що оборонний бюджет Америки вперше в історії становитиме близько одного трильйона доларів.

У березні Китай заявив, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% цього року, оскільки він продовжує свою кампанію зі створення більшої та сучаснішої армії, щоб відстоювати свої територіальні претензії та кинути виклик лідерству США в обороні в Азії.

Військові витрати Китаю залишаються другим за величиною після США, а оборонний бюджет країни становить приблизно 245 мільярдів доларів. Пентагон і багато експертів кажуть, що загальні витрати Китаю на оборону можуть бути на 40% вищими або більше через статті, включені в інші бюджети.

Натомість РФ витратила на війну в Україні $462 млрд у 2024 році, що становить еквівалент 6,7% ВВП.