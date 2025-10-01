Уряд США призупинив свою роботу: розпочався шатдаун

Американський уряд вперше з 2019 року призупинив свою роботу через непогодження фінансування

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що півночі 1 жовтня сплив термін для подання заявок на фінансування Конгресом США. Через це уряд частково зупинив роботу — вже третє за президентства Дональда Трампа.

Не погодили фінансування

В середині вересня спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував новий тимчасовий бюджет терміном до 21 листопада, який зберігає нинішній рівень бюджетних витрат і містить додаткові кошти на охорону чиновників і законодавців.

Законопроєкт очікувано успішно пройшов через нижню палату Конгресу за підтримки 217 республіканців і опозиції з боку всіх 212 демократів. Але в Сенаті він не зміг набрати 60 необхідних голосів: проти були 46 сенаторів-демократів і республіканці Ренд Пол і Ліза Мурковскі, а за — 43 республіканці і демократ Джон Феттерман.

Демократи запропонували свій альтернативний короткостроковий бюджет. Але він також був відхилений 47 голосами проти 45.

Наступне голосування щодо бюджету пройде в Сенаті вже в середу. Республіканці сподіваються, що зможуть взяти демократів виснаженням у міру того, як ефекти шатдауна будуть проявлятися все сильніше. Але цікаво, що поки що, згідно з опитуваннями, американці звинувачують у шатдауні більше Трампа і республіканців у Конгресі.

Як пише Bloomberg, через те, що республіканці та демократи «зайшли в глухий кут» щодо субсидій на охорону здоров'я та використовують це як елемент передвиборчої гонки перед виборами до Конгресу в 2026 році, нинішній шатдаун може затягнутися.

Наслідки шатдауну

Очікується, що шатдаун може призвести до порушення роботи федеральних служб і залишить багатьох федеральних працівників у відпустці.

Як правило, у разі закінчення терміну фінансування уряд відправляє у вимушену неоплачувану відпустку більшу частину держслужбовців, за винятком ключового персоналу: військових, правоохоронців, лікарів та авіадиспетчерів. Найчастіше першими припиняють роботу національні парки та музеї, що фінансуються з бюджету, скасовуються слухання в імміграційних судах і санітарні інспекції.

Але цього разу глава Бюджетно-Адміністративного управління Білого дому Рассел Воут направив всім виконавчим органам доручення підготувати списки працівників, яких не відправлять у відпустку, а відразу звільнять. Профспілка федеральних держслужбовців вже оскаржила законність цього наказу в суді.

Раніше Трамп припускав, що його адміністрація скористається шатдауном для проведення масових звільнень федеральних службовців.

Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Трампа, шатдаун тривав 34 дні. Тоді Трамп вимагав від Конгресу виділити гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік у розмірі 892,6 мільярда доларів, у якому передбачено $400 млн для України.