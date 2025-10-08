ЕС согласовал план отказа от российской нефти и газа к 2028 году

Послы стран Европейского Союза согласовали продолжение реализации плана блока, предусматривающего полный отказ от импорта российской нефти и газа до 2028 года. Это стало первым политическим шагом к принятию соответствующего закона, который правительства стран-членов будут рассматривать 20 октября.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Согласно предложению, ЕС будет постепенно прекращать закупку российских энергоносителей — сначала по новым контрактам с января 2026 года, затем по краткосрочным с июня 2026-го, и окончательно по долгосрочным контрактам с января 2028 года.

Большинство государств ЕС поддержали инициативу, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии, до сих пор остающихся зависимыми от поставок из России. Закон обяжет эти страны разработать национальные планы по полному прекращению импорта российской нефти до 2028 года.

Сегодня российский газ все еще составляет около 12% импорта топлива в ЕС — тогда как до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году этот показатель превышал 45%.

Среди стран, продолжающих получать российский газ, Венгрия, Франция и Бельгия. В то же время Франция и Италия призывают к более жесткому контролю: в частности, проверки происхождения сжиженного природного газа (СПГ) во время импорта, чтобы гарантировать, что у него нет российского происхождения.

Для принятия законопроекта требуется поддержка "квалифицированного большинства" стран-членов — не менее 55% из них. После голосования правительства ЕС и Европарламент должны согласовать окончательную редакцию документа.

Отдельно Европейский Союз также ведет переговоры по новому пакету санкций, который может предусматривать запрет импорта российского СПГ уже с 2027 года — годом раньше основного графика.

Напомним, в июне Европейская комиссия представила план полного отказа от импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. Предложение включает поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии REPowerEU.