ЄС погодив план відмови від російської нафти та газу до 2028 року

Посли країн Європейського Союзу в середу погодили продовження реалізації плану блоку, який передбачає повну відмову від імпорту російської нафти та газу до 2028 року. Це стало першим політичним кроком до ухвалення відповідного закону, який уряди країн-членів розглядатимуть 20 жовтня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з пропозицією, ЄС поступово припинятиме закупівлю російських енергоносіїв — спочатку за новими контрактами з січня 2026 року, потім за короткостроковими з червня 2026-го, і остаточно — за довгостроковими контрактами з січня 2028 року.

Більшість держав ЄС підтримали ініціативу, попри опір Угорщини та Словаччини, які досі залишаються залежними від поставок із Росії. Закон зобов’яже ці країни розробити національні плани для повного припинення імпорту російської нафти до 2028 року.

На сьогодні російський газ усе ще становить близько 12% імпорту палива до ЄС — тоді як до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей показник перевищував 45%.

Серед країн, які продовжують отримувати російський газ, — Угорщина, Франція та Бельгія. Водночас Франція та Італія закликають до запровадження жорсткішого контролю: зокрема, перевірки походження скрапленого природного газу (СПГ) під час імпорту, щоб гарантувати, що він не має російського походження.

Для ухвалення законопроєкту потрібна підтримка "кваліфікованої більшості" країн-членів — щонайменше 55% із них. Після голосування уряди ЄС і Європарламент мають узгодити остаточну редакцію документа.

Окремо Європейський Союз також веде переговори щодо нового пакету санкцій, який може передбачати заборону імпорту російського СПГ уже з 2027 року — на рік раніше від основного графіка.

Нагадаємо, у червні Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії REPowerEU.