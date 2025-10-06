Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Наличный курс:

USD

41,31

41,22

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ОПЕК+ ограничила рост добычи — цены на нефть пошли вверх

нефть
Цена на нефть растет / Depositphotos

Мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% после того, как ОПЕК+ объявила о более скромном, чем ожидалось, увеличении добычи в ноябре.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 1%, до 65,2 доллара за баррель, а WTI выросла на 1,1%, до 61,54 доллара за баррель. Аналитики объясняют это решением ОПЕК+ тем, что картель объявил о меньшем ожидаемом увеличении добычи, чтобы поддержать рынок после недавнего падения котировок, отметила независимый эксперт Тина Тенг.

ОПЕК+ увеличивает добычу

ОПЕК+ вместе с Россией и меньшими производителями объявили об увеличении добычи на 137 000 баррелей в день с ноября — такой же скромный прирост, как в октябре. Россия поддержала этот объем, в то время как Саудовская Аравия хотела бы его значительно увеличить для восстановления доли рынка.

Аналитики подчеркивают, что сезонное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и ожидаемое снижение спроса на зиму будут ограничивать рост цен. Несмотря на умеренное увеличение добычи, рынок постепенно переходит в фазу избыточного предложения, а слабые фундаментальные показатели спроса будут сдерживать котировки.

Напомним, Турция сохраняет энергетические связи с Москвой, продолжая покупку российской нефти и газа.

Автор:
Ольга Опенько