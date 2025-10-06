ОПЕК+ ограничила рост добычи — цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на нефть в понедельник поднялись примерно на 1% после того, как ОПЕК+ объявила о более скромном, чем ожидалось, увеличении добычи в ноябре.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 1%, до 65,2 доллара за баррель, а WTI выросла на 1,1%, до 61,54 доллара за баррель. Аналитики объясняют это решением ОПЕК+ тем, что картель объявил о меньшем ожидаемом увеличении добычи, чтобы поддержать рынок после недавнего падения котировок, отметила независимый эксперт Тина Тенг.

ОПЕК+ увеличивает добычу

ОПЕК+ вместе с Россией и меньшими производителями объявили об увеличении добычи на 137 000 баррелей в день с ноября — такой же скромный прирост, как в октябре. Россия поддержала этот объем, в то время как Саудовская Аравия хотела бы его значительно увеличить для восстановления доли рынка.

Аналитики подчеркивают, что сезонное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и ожидаемое снижение спроса на зиму будут ограничивать рост цен. Несмотря на умеренное увеличение добычи, рынок постепенно переходит в фазу избыточного предложения, а слабые фундаментальные показатели спроса будут сдерживать котировки.

