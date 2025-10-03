Несмотря на давление США, Турция продолжает покупать российскую нефть и газ

Турция сохраняет энергетические связи с Москвой, продолжая покупку российской нефти и газа. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал эти закупки "коммерческим решением" нефтеперерабатывающих заводов, сигнализируя о нежелании Анкары выполнять прямые призывы президента США Дональда Трампа разорвать энергетические отношения с Россией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

"Это, по сути, решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих заводов", - заявил Байрактар в прямом эфире CNNTurk поздно в четверг. Он пояснил, что турецкие НПЗ были сооружены для переработки сырой нефти из соседних источников, что делает импорт из России "технической необходимостью", а также коммерчески выгодным шагом.

Эти комментарии прозвучали на фоне ужесточения давления со стороны Вашингтона на своих союзников. На прошлой неделе, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Трамп прямо заявил: "Я хотел бы, чтобы он перестал покупать любую нефть у России, пока Россия продолжает эту агрессию против Украины".

Турция остается одним из самых крупных клиентов Москвы в сфере нефти и газа. Ключевые покупатели российской сырой нефти – это турецкие нефтеперерабатывающие заводы, в частности Turkiye Petrol Rafineleri AS и Star Rafineri AS, принадлежащая азербайджанской Socar. Хотя страна и стремится диверсифицировать поставки, заключая новые долгосрочные соглашения по С ПГ с США, зависимость от РФ остается высокой.

В то же время появилась потенциальная альтернатива: Ирак возобновил экспорт нефти с севера в Турцию после двухлетнего перерыва. Это соглашение, поддержанное США, может предоставить Анкаре дополнительный источник поставок.

Турция не единственная страна, сопротивляющаяся давлению США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в прошлом месяце подчеркнул, что страны, не имеющие выхода к морю, например его, столкнутся с экономическими проблемами, если будут вынуждены полностью отказаться от российской нефти и газа.

Что касается природного газа, Байрактар ​​подчеркнул необходимость обеспечения поставок из разных источников "без какой-либо дискриминации" с приближением зимних месяцев. "Нам нужно покупать газ из России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, везде, где это возможно", – подытожил министр.

Ранее сообщалось, что Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на введение Соединенными Штатами новых, значительно более высоких тарифов.