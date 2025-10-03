Запланована подія 2

Попри тиск США, Туреччина продовжує купувати російську нафту та газ

експорт нафти, чоловік, корабель, нафтові установки
Туреччина не відмовляється від російської нафти та газу. / Freepik

Туреччина зберігає енергетичні зв'язки з Москвою, продовжуючи купівлю російської нафти та газу. Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар назвав ці закупівлі "комерційним рішенням" нафтопереробних заводів, сигналізуючи про небажання Анкари виконувати прямі заклики президента США Дональда Трампа розірвати енергетичні відносини з Росією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

"Це, по суті, рішення приватних компаній, дистриб'юторів та нафтопереробних заводів," – заявив Байрактар у прямому ефірі CNNTurk пізно в четвер. Він пояснив, що турецькі НПЗ були споруджені для переробки сирої нафти з сусідніх джерел, що робить імпорт з Росії "технічною необхідністю", а також комерційно вигідним кроком.

Ці коментарі прозвучали на тлі посилення тиску з боку Вашингтона на своїх союзників. Минулого тижня, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп прямо заявив: "Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує цю агресію проти України".

Туреччина залишається одним з найбільших клієнтів Москви у сфері нафти та газу. Ключові покупці російської сирої нафти – це турецькі нафтопереробні заводи, зокрема Turkiye Petrol Rafineleri AS та Star Rafineri AS, що належить азербайджанській Socar. Хоча країна і прагне диверсифікувати постачання, укладаючи нові довгострокові угоди щодо СПГ зі США, залежність від РФ залишається високою.

Водночас, з'явилася потенційна альтернатива: Ірак відновив експорт нафти з півночі до Туреччини після дворічної перерви. Ця угода, підтримана США, може надати Анкарі додаткове джерело поставок.

Туреччина не єдина країна, яка чинить опір тиску США. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан минулого місяця наголосив, що країни, які не мають виходу до моря, як-от його, зіткнуться з економічними проблемами, якщо будуть змушені повністю відмовитися від російської нафти та газу.

Що стосується природного газу, Байрактар ​​підкреслив необхідність забезпечення постачання з різних джерел "без будь-якої дискримінації" з наближенням зимових місяців. "Нам потрібно купувати газ з Росії, Азербайджану, Ірану, Туркменістану, скрізь, де це можливо," – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що Індія планує збільшити закупівлі російської нафти у вересні, попри введення Сполученими Штатами нових, значно вищих тарифів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук