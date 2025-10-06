Запланована подія 2

ОПЕК+ обмежила зростання видобутку — ціни на нафту пішли вгору

нафта
Ціна на нафту зростає / Depositphotos

Світові ціни на нафту в понеділок піднялися приблизно на 1% після того, як ОПЕК+ оголосила про скромніше, ніж очікувалося, збільшення видобутку у листопаді. 

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту? 

 Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 1%, до 65,2 долара за барель, а WTI зросла на 1,1%, до 61,54 долара за барель. Аналітики пояснюють це рішенням ОПЕК+ тим, що картель оголосив про менше, ніж очікуване, збільшення видобутку, щоб підтримати ринок після недавнього падіння котирувань, зазначила незалежний експерт Тіна Тенг.  

ОПЕК+ збільшує видобуток

ОПЕК+ разом із Росією та меншими виробниками оголосили про збільшення видобутку на 137 000 барелів на день з листопада — такий же скромний приріст, як у жовтні. Росія підтримала цей обсяг, тоді як Саудівська Аравія хотіла б його значно збільшити для відновлення частки ринку.

Аналітики наголошують, що сезонне технічне обслуговування нафтопереробних заводів на Близькому Сході та очікуване зниження попиту взимку обмежуватимуть зростання цін. Попри помірне збільшення видобутку, ринок поступово переходить у фазу надлишкової пропозиції, а слабкі фундаментальні показники попиту стримуватимуть котирування.

Нагадаємо, Туреччина зберігає енергетичні зв'язки з Москвою, продовжуючи купівлю російської нафти та газу.

Автор:
Ольга Опенько