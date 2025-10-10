- Категорія
Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі прогресу у мирних переговорах на Близькому Сході
Ціни на нафту 10 жовтня продовжують знижуватися після 1,6% падіння напередодні на тлі угоди щодо припинення війни в Газі.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.
Так, станом на ранок п’ятниці ціна ф'ючерса на Brent опустилася до $65,15 за барель, WTI – до $61,49.
Зазначається, що ринок реагує на прогрес у мирних переговорах на Близькому Сході та угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
"Ця угода змістила фокус назад до очікуваного профіциту нафти, адже ОПЕК+ розкручує згортання скорочень видобутку", – коментує аналітик ANZ Даніел Хайнс.
Додатковим фактором для зниження цін стали побоювання, що затяжний шатдаун уряду США охолодить попит у найбільшого світового споживача нафти.
Водночас останнє рішення ОПЕК+ щодо листопадового підвищення видобутку виявилося меншим за прогнози, що послабило побоювання надлишку пропозиції. Тому очікування різкого нарощування поставок не призвели до суттєвого падіння цін.