Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі прогресу у мирних переговорах на Близькому Сході

Ціни на нафту 10 жовтня продовжують знижуватися після 1,6% падіння напередодні на тлі угоди щодо припинення війни в Газі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Так, станом на ранок п’ятниці ціна ф'ючерса на Brent опустилася до $65,15 за барель, WTI – до $61,49.

Зазначається, що ринок реагує на прогрес у мирних переговорах на Близькому Сході та угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

"Ця угода змістила фокус назад до очікуваного профіциту нафти, адже ОПЕК+ розкручує згортання скорочень видобутку", – коментує аналітик ANZ Даніел Хайнс.

Додатковим фактором для зниження цін стали побоювання, що затяжний шатдаун уряду США охолодить попит у найбільшого світового споживача нафти.

Водночас останнє рішення ОПЕК+ щодо листопадового підвищення видобутку виявилося меншим за прогнози, що послабило побоювання надлишку пропозиції. Тому очікування різкого нарощування поставок не призвели до суттєвого падіння цін.



