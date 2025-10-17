Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Индия уже сократила импорт российской нефти на 50%

нефть
Индия сократит импорт российской нефти на 50% после переговоров с США / Depositphotos

Индия сократит импорт российской нефти вдвое – такую договоренность страна достигла из США во время недавних торговых переговоров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы уже начали сбавлять закупки российской нефти, но существенные изменения будут заметны только в статистике за декабрь или январь.

По словам собеседников издания, индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сделали заказы на ноябрь, включающие также поставки нефти в декабре.

В то же время правительство Индии еще официально не обращалось к компаниям с просьбой снизить импорт российской нефти.

В настоящее время правительство Индии еще официально не обращалось к нефтеперерабатывающим заводам с просьбой сократить импорт из России.

Однако некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы уже готовятся постепенно сократить импорт российской нефти.

Индия больше не будет покупать нефть у России

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Дональд Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Автор:
Светлана Манько