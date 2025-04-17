Найбільший нафтопереробник Туреччини відновив закупівлю російської нафти - Reuters

Турецька нафтопереробна компанія Tupras знову почала купувати російську нафту Urals у квітні, після того, як на початку року призупинив ці закупівлі через вплив американських санкцій.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Tupras отримає щонайменше два вантажі Urals для завантаження у квітні.

За даними відстеження суден, одна партія російської нафти вже в дорозі. Kpler, глобальний постачальник даних, повідомляє, що судно Nissos Christiana 3 квітня завантажило близько 730 000 барелів російської сирої нафти Urals у балтійському порту Усть-Луга.

Очікується, що 21 квітня вантаж прибуде до Ізміта, де розташований нафтопереробний завод Tupras потужністю 225 800 барелів на добу. Tupras є найбільшим нафтопереробним підприємством у Туреччині з двома нафтопереробними заводами в Ізміті та Ізмірі, сумарна потужність яких становить 467 300 барелів на добу.

Ключовий постачальник нафти для Туреччини

У 2025 році, на тлі посилення американських санкцій проти російської енергетики, турецька компанія Tupras тимчасово припинила закупівлю російської нафти. Згідно з інформацією Reuters, відновлення поставок Urals стало можливим після падіння її вартості нижче граничної ціни в $60 за барель.

За даними аналітичної компанії Kpler, у 2024 році Tupras імпортувала 225 000 барелів російської нафти на добу. Припинення закупівель компанія підтвердила 19 лютого. 8 квітня вартість нафти Urals опустилася нижче за $60 за барель, 10 квітня — нижче за $50 за барель.

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини після вторгнення в Україну у 2022 році, на її частку припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів. За перші 11 місяців 2024 року Туреччина імпортувала з Росії близько 29,1 млн тонн нафтопродуктів.

Тим часом в уряді Чехії 17 квітня заявили, що після більш ніж 60 років країна вперше стала незалежною від російської нафти, яка надходила нафтопроводом "Дружба". Тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у країні. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації Трансальпійського нафтопроводу (TAL).