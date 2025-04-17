Крупнейший нефтепереработчик Турции возобновил закупку российской нефти - Reuters

Турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras снова начала покупать российскую нефть Urals в апреле, после того как в начале года приостановил эти закупки из-за влияния американских санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Tupras получит по меньшей мере два груза Urals для загрузки в апреле.

По данным отслеживания судов одна партия российской нефти уже в пути. Kpler, глобальный поставщик данных, сообщает, что судно Nissos Christiana 3 апреля загрузило около 730 000 баррелей российской сырой нефти Urals в балтийском порту Усть-Луга.

Ожидается, что 21 апреля груз прибудет в Измит, где расположен нефтеперерабатывающий завод Tupras мощностью 225 800 баррелей в сутки. Tupras является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Турции с двумя нефтеперерабатывающими заводами в Измите и Измире, суммарная мощность которых составляет 467 300 баррелей в сутки.

Ключевой поставщик нефти для Турции

В 2025 году, на фоне усиления американских санкций против российской энергетики, турецкая компания Tupras временно прекратила закупку российской нефти.

По данным аналитической компании Kpler, в 2024 году Tupras импортировала 225 000 баррелей российской нефти в сутки. Прекращение закупок компания подтвердила 19 февраля. 8 апреля стоимость нефти Urals опустилась ниже $60 за баррель, 10 апреля — ниже $50 за баррель.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Турцию после вторжения в Украину в 2022 году, на ее долю приходится 65% импорта сырой нефти и нефтепродуктов. За первые 11 месяцев 2024 года Турция импортировала из России около 29,1 млн. тонн нефтепродуктов.

Тем временем в правительстве Чехии 17 апреля заявили, что после более чем 60 лет страна впервые сталанезависимой от российской нефти, поступавшей по нефтепроводу "Дружба". Теперь Чехия может перекачивать до 8 миллионов тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, что полностью покроет потребление нефтеперерабатывающих заводов в стране. Это стало возможным благодаря завершению модернизации трансальпийского нефтепровода (TAL).