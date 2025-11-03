Турция сокращает закупки российской нефти после санкций США

В ответ на новые западные санкции против Москвы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нефти нероссийского происхождения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Покупают больше нефти нероссийского происхождения

Отмечается, что один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно приобрел четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей. Поставки ожидаются в декабре.

По расчетам Reuters, объем этих поставок составляет от 77 до 129 тысяч баррелей в сутки в зависимости от размера партий. Это свидетельствует о том, что SOCAR планирует уменьшить использование российской нефти.

По данным аналитической компании Kpler, в сентябре и октябре почти все сырье, которое перерабатывал завод STAR, поступало из России – примерно 210 тысяч баррелей в сутки.

Другой крупный турецкий нефтепереработчик – Tupras – увеличивает закупки нероссийской нефти, сходной по качеству российской Urals, в том числе иракских сортов.

По словам собеседников агентства, компания, владеющая двумя крупными НПЗ в Турции, в ближайшее время может полностью прекратить импорт российской нефти, чтобы сохранить возможность экспорта горючего в Европу и не нарушить новые санкции ЕС.

Сколько нефти у РФ покупала Турция

Турция наряду с Китаем и Индией является одним из крупнейших покупателей российской нефти.

По данным Kpler, в период с января по октябрь этого года Турция импортировала около 669 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, из которых 317 тысяч баррелей приходилось на российскую нефть.

Для сравнения, за тот же период прошлого года импорт составил 580 тысяч баррелей в сутки, из которых 333 тысячи баррелей были российскими.

В настоящее время турецкие нефтеперерабатывающие заводы внедряют мероприятия, подобные тем, которые применяются в Индии. Reuters подчеркивает, что это свидетельствует о влиянии усилий США, Европейского Союза и Великобритании на ограничение продажи российской нефти, используемой для финансирования войны в Украине.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность РФ получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли.

Также китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от закупки российской нефти по крайней мере в краткосрочной перспективе.