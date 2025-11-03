Західні нафтові гіганти отримують неочікувані прибутки через атаки на НПЗ Росії

Провідні західні нафтові компанії, включаючи Shell, Exxon Mobil, Chevron та TotalEnergies, збільшили прибутки від переробки на 61% у третьому кварталі порівняно з попереднім через падіння російського експорту нафтопродуктів, що підняло світові маржі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Обмеження російського експорту безпосередньо збільшило світову маржу нафтопереробки, що принесло користь енергетичним гігантам. Чотири найбільші компанії, які керують понад 10% світових потужностей переробки, зафіксували вражаючі фінансові результати:

Сукупне зростання прибутку від переробки у третьому кварталі склало 61% порівняно з попереднім кварталом. Цей фактор значною мірою сприяв зростанню їхнього загального прибутку на 20%.

Найбільша американська нафтова компанія Exxon Mobil повідомила, що прибуток у її підрозділі енергетичних продуктів зріс більш ніж на 30% за квартал (до $1,84 млрд) саме завдяки високій рентабельності переробки, спричиненій перебоями з постачанням.

Для нафтових гігантів збільшення доходів від нафтопереробки допоможе компенсувати падіння цін на нафту, оскільки ринок вступає в період потенційного надлишку пропозиції.

Волатильність на енергетичних ринках, спричинена санкціями та геополітичними конфліктами, також пішла на користь торговим підрозділам Shell, BP та TotalEnergies. Ці торгові відділи, здатні швидко реагувати на зміни попиту та пропозиції, генерують величезні прибутки.

Наприклад, Shell, найбільший у світі нафтотрейдер, повідомила, що вища торгова та переробна маржа збільшила її скоригований прибуток у підрозділі хімікатів та продуктів на $706 мільйонів у третьому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями.

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Китайські державні нафтові компанії вже призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від закупівлі російської нафти принаймні у короткостроковій перспективі.

Також найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.