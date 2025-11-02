Литва припиняє транзит російської нафти до Калінінграда через санкції США

Литовська залізниця (LTG) оголосила, що припинить транспортування нафтопродуктів від російського енергетичного гіганта "Лукойл" до Калінінградської області через нові санкції США та Великої Британії проти найбільших російських нафтових компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на LRT.

У LTG повідомили, що дотримуватимуться санкцій, які обмежують продаж і транспортування нафти від "Лукойлу" та "Роснефти". Санкції, які набудуть чинності 21 листопада, заморозять активи компаній у США та заборонять американським компаніям проводити з ними операції.

Вони також поширюються на треті сторони, зокрема іноземні банки, які сприяють фінансовим операціям фірм, що підпадають під обмеження.

Минулого року LTG перевезла 371 000 тонн нафтопродуктів до Калінінграда, з яких 345 000 тонн припадали на Лукойл. Цього року компанія перевезла 194 000 тонн нафти Лукойлу. У LTG уточнили, що жодна з їхніх компаній не має прямих договорів з "Лукойлом" чи "Роснефтью", а продукція транспортується транзитом через експедиторів.

За словами LTG, після завершення перехідного періоду для виконання існуючих контрактів компанія не здійснюватиме транспортні операції за участю компаній, на які накладено санкції США або Великої Британії. Міністерство транспорту та Міністерство закордонних справ Литви контролюють виконання міжнародних санкцій та були поінформовані про потенційний вплив на транзитні операції.

Європейські правила забороняють транспортування російських нафтопродуктів через територію ЄС, крім трубопроводів, однак Литва досі дозволяла залізничний транзит товарів першої необхідності до Калінінграда.

Нові санкції США можуть скоротити доходи Кремля від нафти і газу до 30%. У відповідь "Лукойл" оголосив про продаж своїх іноземних дочірніх компаній швейцарському нафтотрейдеру Gunvor.

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні. Як наголосили у Мінфіні США, обмеження мають підірвати здатність РФ отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь.

Цей крок, який вже призвів до зростання світових цін на нафту, особливо гостро поставив питання для Угорщини та Словаччини, які є найбільшими в ЄС споживачами російської нафти після отримання винятків з-під європейських обмежень.

Також китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від торгівлі російською морською нафтою принаймні у короткостроковій перспективі.