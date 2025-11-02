Литва прекращает транзит российской нефти в Калининград из-за санкций США

Литовская железная дорога (LTG) объявила, что прекратит транспортировку нефтепродуктов от российского энергетического гиганта "Лукойл" в Калининградскую область из-за новых санкций США и Великобритании против крупнейших российских нефтяных компаний.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на LRT.

В LTG сообщили, что будут придерживаться санкций, ограничивающих продажу и транспортировку нефти от "Лукойла" и "Роснефти". Санкции, которые вступят в силу 21 ноября, заморозят активы компаний в США и запретят американским компаниям проводить с ними сделки.

Они также распространяются на третьи стороны, в том числе иностранные банки, способствующие финансовым операциям фирм, подпадающих под ограничения.

В прошлом году LTG перевезла 371 000 тонн нефтепродуктов в Калининград, из которых 345 000 тонн приходилось на ЛУКОЙЛ. В этом году компания перевезла 194 000 тонн нефти ЛУКОЙЛа. В LTG уточнили, что ни у одной из их компаний нет прямых договоров с "Лукойлом" или "Роснефтью", а продукция транспортируется транзитом через экспедиторов.

По словам LTG, после завершения переходного периода для выполнения существующих контрактов компания не будет осуществлять транспортные операции с участием компаний, на которые наложены санкции США или Великобритании. Министерство транспорта и Министерство иностранных дел Литвы контролируют выполнение международных санкций и проинформированы о потенциальном влиянии на транзитные операции.

Европейские правила запрещают транспортировку российских нефтепродуктов через территорию ЕС, кроме трубопроводов, однако Литва до сих пор разрешала железнодорожный транзит товаров первой необходимости в Калининград.

Новые санкции США могут сократить доходы Кремля от нефти и газа до 30%. В ответ "ЛУКойл" объявил о продаже своих иностранных дочерних компаний швейцарскому нефтетрейдеру Gunvor.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

Напомним, США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине. Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность РФ получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли.

Этот шаг, уже приведший к росту мировых цен на нефть, особенно остро поставил вопрос для Венгрии и Словакии, которые являются крупнейшими в ЕС потребителями российской нефти после получения исключений из-под европейских ограничений.

Также китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от торговли российской морской нефтью по крайней мере в краткосрочной перспективе.