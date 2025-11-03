Запланована подія 2

Читати українською

Западные нефтяные гиганты получают неожиданную прибыль из-за атак на НПЗ России

Shell
Shell увеличила прибыль на $706 млн за квартал / Depositphotos

Ведущие западные нефтяные компании, включая Shell, Exxon Mobil, Chevron и TotalEnergies, увеличили доходы от переработки на 61% в третьем квартале по сравнению с предыдущим из-за падения российского экспорта нефтепродуктов, поднявшего мировые маржи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Ограничение российского экспорта напрямую увеличило мировую маржу нефтепереработки, что принесло пользу энергетическим гигантам. Четыре крупнейших компании, управляющих более 10% мировых мощностей переработки, зафиксировали впечатляющие финансовые результаты:

Совокупный рост прибыли от переработки в третьем квартале составил 61% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот фактор в значительной степени способствовал росту общей прибыли на 20%.

Крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil сообщила, что прибыль в ее подразделении энергетических продуктов выросла более чем на 30% за квартал (до $1,84 млрд) именно благодаря высокой рентабельности переработки, вызванной перебоями со снабжением.

Для нефтяных гигантов увеличение доходов от нефтепереработки поможет компенсировать падение цен на нефть, поскольку рынок вступает в период потенциального излишка предложения.

Волатильность на энергетических рынках, вызванная санкциями и геополитическими конфликтами, также принесла пользу торговым подразделениям Shell, BP и TotalEnergies. Эти торговые отделы, способные быстро реагировать на изменения спроса и предложения, создают огромные прибыли.

Например, крупнейший в мире нефтетрейдер Shell сообщила, что высшая торговая и перерабатывающая маржа увеличила ее скорректированную прибыль в подразделении химикатов и продуктов на $706 миллионов в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Китайские государственные нефтяные компании уже приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от закупки российской нефти по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Также крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нефти нероссийского происхождения.

Автор:
Татьяна Бессараб