Центральний банк Росії вперше в історії перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, це вимушений крок: золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів.

До 2025 року ЦБ РФ не продавав золото комерційним учасникам ринку – він лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви. Тепер регулятор змінив стратегію на тлі катастрофічного виснаження інших активів.

Зазначається, що фонд національного благополуччя Росії стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 мільярда доларів США у 2022 році до 51,6 мільярда у 2025-му. Обсяги золота в структурі фонду за цей час скоротилися на 57% – із 405,7 тонн до 173,1 тонн.

Згідно з інформацією СЗР, у 2025 році обсяги продажів можуть сягнути 30 мільярдів доларів (близько 230 тонн золота), а у 2026 році – щонайменше 15 мільярдів доларів (115 тонн).

Така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і без того перебувають під тиском санкцій та падіння доступних валютних інструментів.

Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує серйозні довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій.

Фактичне "проїдання" резервів – включно із золотом, що десятиліттями вважалося недоторканим – підкреслює, наскільки звуженим став фінансовий простір Москви в умовах санкційного тиску.

Додамо, у липневому випуску Russia Chartbook, оприлюдненому аналітиками KSE Institute, наголошувалося на стрімкому поглибленні фінансових проблем Росії. Основним викликом для російської економіки у 2025 році залишаються низькі ціни на нафту, які обмежують можливості Кремля фінансувати військову агресію.