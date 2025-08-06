Дефіцит бюджету Росії досяг 97% річного плану, нафтогазові доходи падають – KSE

У липневому випуску Russia Chartbook, оприлюдненому аналітиками KSE Institute, наголошується на стрімкому поглибленні фінансових проблем Росії. Основним викликом для російської економіки у 2025 році залишаються низькі ціни на нафту, які обмежують можливості Кремля фінансувати військову агресію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт KSE Institute.

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У червні 2025 року, завдяки короткочасному стрибку цін на тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном, доходи РФ від експорту нафти зросли до $13,6 млрд. Ціни на російську нафту тоді піднялися до приблизно $60 за барель, однак згодом знову знизилися до рівня $50–55. Аналітики очікують, що такий рівень збережеться до кінця року.

Низькі ціни вже мають відчутні наслідки: у травні–червні нафтогазові доходи бюджету були на 35% меншими, ніж за аналогічний період 2024 року. Це посилило бюджетний тиск — за перше півріччя 2025 року дефіцит федерального бюджету Росії досяг 3,7 трлн рублів, або 97% річного плану, що більш ніж у п’ять разів перевищує показник першого півріччя 2024 року.

У відповідь уряд РФ активізував використання Фонду національного добробуту (ФНБ) та збільшив випуски облігацій федеральної позики (ОФЗ). У січні–червні 2025 року Мінфін розмістив ОФЗ на суму 2,3 трлн рублів — на 90% більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому високий попит з боку банків і зниження дохідності свідчать про очікування подальшого пом’якшення політики з боку Центрального банку РФ.

У червні інфляція сповільнилася до 9,4% у річному вимірі завдяки жорсткій монетарній політиці — ЦБ знизив ключову ставку на 3 процентних пункти, до 18%.

"Росія готується значно витратити резерви, тиснучи на ліквідні активи Фонду нацдобробуту, - написав президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

Однак високий бюджетний дефіцит і дефіцит робочої сили підтримують інфляційний тиск, створюючи суперечність між цілями фінансової та монетарної політики.

Паралельно сповільнюється й економіка Росії у першому кварталі 2025 року реальний ВВП Росії знизився на 0,6% у квартальному вимірі, що сигналізує про наближення до рецесії. Обмеження в робочій силі та інвестиціях і надалі стримуватимуть зростання у 2025 році, загострюючи фіскальні ризики.

Додамо, що у квітні доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки світові ціни на сиру нафту знизилися на тлі млявого попиту. Тоді РФ заробила $13,2 млрд на експорті сирої нафти та нафтопродуктів, що є найнижчим показником із червня 2023 року.