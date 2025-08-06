Дефицит бюджета России достиг 97% годового плана, нефтегазовые доходы падают — KSE

В июльском выпуске Russia Chartbook, обнародованном аналитиками KSE Institute, отмечается стремительное углубление финансовых проблем России. Основным вызовом для российской экономики в 2025 году остаются низкие цены на нефть, ограничивающие возможности Кремля финансировать военную агрессию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет KSE Institute.

Это создает новые окна возможностей для союзников Украины усилить санкционное и экономическое давление.

В июне 2025 года, благодаря кратковременному скачку цен на фоне конфликта между Израилем и Ираном, доходы РФ от экспорта нефти выросли до $13,6 млрд. Цены на российскую нефть тогда поднялись примерно до $60 за баррель, однако впоследствии снова снизились до уровня $50–55. Аналитики ожидают, что подобный уровень сохранится до конца года.

Низкие цены уже имеют ощутимые последствия: в мае-июне нефтегазовые доходы бюджета были на 35% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Это усилило бюджетное давление – за первое полугодие 2025 года дефицит федерального бюджета России достиг 3,7 трлн рублей, или 97% годового плана, что более чем в пять раз превышает показатель первого полугодия 2024 года.

В ответ правительство РФ активизировало использование Фонда национального благосостояния (ФНБ) и увеличило выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ). В январе-июне 2025 года Минфин разместил ОФЗ на сумму 2,3 трлн рублей – на 90% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом высокий спрос со стороны банков и понижение доходности свидетельствуют об ожидании дальнейшего смягчения политики со стороны Центрального банка РФ.

В июне инфляция замедлилась до 9,4% в годовом измерении благодаря жесткой монетарной политике – ЦБ снизил ключевую ставку на 3 процентных пункта, до 18%.

"Россия готовится значительно потратить резервы, давя на ликвидные активы Фонда нацблагополучия, - написал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Однако высокий бюджетный дефицит и дефицит рабочей силы поддерживают инфляционное давление, создавая противоречие между целями финансовой и монетарной политики.

Параллельно замедляется и экономика России в первом квартале 2025 г. реальный ВВП России снизился на 0,6% в квартальном измерении, что сигнализирует о приближении к рецессии. Ограничения в рабочей силе и инвестициях и дальше будут сдерживать рост в 2025 году, обостряя фискальные риски.

Добавим, что в апреле доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку мировые цены на сырую нефть снизились на фоне вялого спроса. Тогда РФ заработала $13,2 млрд на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов, что является самым низким показателем с июня 2023 года.