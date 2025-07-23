Доходы России от нефти и газа в июле могут упасть на треть — Reuters

Государственные доходы России от нефти и газа в июле сократятся примерно на 37% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Ожидается, что они составят 680 млрд. рублей ($8,66 млрд.), что связано с удешевлением нефти и укреплением местной валюты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно расчетам агентства, средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, остается ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год.

Снижение поступлений болезненно для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность с момента начала полномасштабной войны против Украины.

Reuters отмечает, что доходы РФ от нефти и газа за январь-июль могут сократиться на 20% в годовом исчислении до 5,4 триллиона рублей.

Первоначально Министерство финансов планировало получить от продажи нефти и газа 10,94 трлн рублей. Однако из-за падения цен на нефть прогноз был снижен до 8,32 трлн рублей. Ведомство опубликует свои оценки 5 августа.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти и газа в июне упали на 33,7% в годовом исчислении до 494,8 млрд рублей (6,29 млрд долларов). Это – самый низкий показатель с января 2023 года.

Добавим, что большинство государств "Большой семерки" (G7) готово снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов, даже если американский президент Дональд Трамп не поддержит это решение.