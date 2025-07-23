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Доходы России от нефти и газа в июле могут упасть на треть — Reuters

нефть
В июле нефтегазовые доходы РФ могут существенно упасть

Государственные доходы России от нефти и газа в июле сократятся примерно на 37% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Ожидается, что они составят 680 млрд. рублей ($8,66 млрд.), что связано с удешевлением нефти и укреплением местной валюты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Согласно расчетам агентства, средняя цена на российскую нефть, рассчитанная в рублях, остается ниже целевого показателя федерального бюджета на 2025 год.

Снижение поступлений болезненно для России, которая значительно увеличила расходы на оборону и безопасность с момента начала полномасштабной войны против Украины.

Reuters отмечает, что доходы РФ от нефти и газа за январь-июль могут сократиться на 20% в годовом исчислении до 5,4 триллиона рублей.

Первоначально Министерство финансов планировало получить от продажи нефти и газа 10,94 трлн рублей. Однако из-за падения цен на нефть прогноз был снижен до 8,32 трлн рублей. Ведомство опубликует свои оценки 5 августа.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти и газа в июне упали на 33,7% в годовом исчислении до 494,8 млрд рублей (6,29 млрд долларов). Это – самый низкий показатель с января 2023 года.

Добавим, что большинство государств "Большой семерки" (G7) готово снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов, даже если американский президент Дональд Трамп не поддержит это решение.

Автор:
Татьяна Бессараб