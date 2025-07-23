Доходи Росії від нафти і газу в липні можуть впасти на третину – Reuters

Державні доходи Росії від нафти і газу в липні скоротяться приблизно на 37% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року. Очікується, що вони становитимуть 680 млрд рублів ($8,66 млрд), що пов'язано зі здешевленням нафти та зміцненням місцевої валюти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з розрахунками агентства, середня ціна на російську нафту, розрахована в рублях, залишається нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік.

Зниження надходжень є болісним для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку з моменту початку повномасштабної війни проти України.

Reuters зазначає, що доходи РФ від нафти і газу за січень-липень можуть скоротитися на 20% у річному обчисленні до 5,4 трильйона рублів.

Спочатку Міністерство фінансів планувало отримати від продажу нафти й газу 10,94 трлн рублів. Однак через падіння цін на нафту прогноз було знижено до 8,32 трлн рублів. Відомство опублікує свої оцінки 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти і газу в червні впали на 33,7% у річному вирахуванні до 494,8 млрд рублів (6,29 млрд доларів). Це — найнижчий показник з січня 2023 року.

Додамо, що більшість держав "Великої сімки" (G7) готові знизити стелю цін на російську нафту до 45 доларів, навіть якщо американський президент Дональд Трамп не підтримає це рішення.