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Доходи Росії від нафти і газу в липні можуть впасти на третину – Reuters

нафта
У липні нафтогазові доходи РФ можуть суттєво впасти

Державні доходи Росії від нафти і газу в липні скоротяться приблизно на 37% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року. Очікується, що вони становитимуть 680 млрд рублів ($8,66 млрд), що пов'язано зі здешевленням нафти та зміцненням місцевої валюти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Згідно з розрахунками агентства, середня ціна на російську нафту, розрахована в рублях, залишається нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік.  

Зниження надходжень є болісним для Росії, яка значно збільшила витрати на оборону та безпеку з моменту початку повномасштабної війни проти України.

Reuters зазначає, що доходи РФ від нафти і газу за січень-липень можуть скоротитися на 20% у річному обчисленні до 5,4 трильйона рублів.

Спочатку Міністерство фінансів планувало отримати від продажу нафти й газу 10,94 трлн рублів. Однак через падіння цін на нафту прогноз було знижено до 8,32 трлн рублів. Відомство опублікує свої оцінки 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти і газу в червні впали на 33,7% у річному вирахуванні до 494,8 млрд рублів (6,29 млрд доларів). Це — найнижчий показник з січня 2023 року. 

Додамо, що більшість держав "Великої сімки" (G7) готові знизити стелю цін на російську нафту до 45 доларів, навіть якщо американський президент Дональд Трамп не підтримає це рішення.

Автор:
Тетяна Бесараб