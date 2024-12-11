Рубль падает, экономика трещит: как финансовые проблемы России могут повлиять на ход войны

Слабый рубль, рост инфляции и замедление экономики все больше ослабляют Россию. Кредитные ресурсы дорожают, инвестиции останавливаются, а кадровый дефицит и логистические проблемы усиливают давление на экономику. Курс рубля к доллару достиг 102,58, инфляция прогнозируется на уровне 7,3% к концу года, а дефицит бюджета чревато устойчивостью системы.

На фоне этих проблем Россия может столкнуться с серьезным экономическим кризисом уже к 2026 году. Это создает окно возможностей для Украины, если ускорит реформы и эффективно использует поддержку партнеров.

Идет война на истощение. Нужно признать, что тот истощается первым и проиграет. И это касается не только военного потенциала, но и экономической устойчивости. Это тоже касается человеческого капитала.

В России существенно возросла инфляция — до 0,5% за последнюю неделю и более 20% в годовом исчислении. Уже есть стагфляция и есть высокая вероятность рецессии — многие отрасли уже существенно сокращаются. Разворачивается кризис неплатежей, коснувшийся четверти компаний. Нехватка человеческого ресурса — более четырех миллионов рабочих. Значительные проблемы в логистике. Усложненное финансирование дефицита федерального бюджета. И так далее.

Что же нам делать, чтобы первой истощилась Россия?

Что там на болотах?

Сначала проанализируем ситуацию в России. Ее экономика действительно показала достаточно высокую степень устойчивости.

Или персональные санкции, которые должны быть распространены на десятки тысяч чиновников, силовиков, бизнесменов с одновременным предложением exit strategy — возможностью получить снятие санкций за определенное действие. Но введенные минимальные санкции, скорее, консолидировали элиты вокруг Путина.

Все это позволяет российской экономике привыкнуть к текущей ситуации и дает возможность адаптировать ВПК и "параллельный" импорт. Но, так или иначе, в российской экономике проблемы все-таки накопились и к концу 2025 года у них действительно могут иссякнуть внутренние резервы. Например, может исчезнуть возможность усиливать свою экономику на средства международных партнерств, потому что вторичные санкции уже начали работать.

На сегодня прогнозируемый дефицит российского бюджета на конец этого года ожидается в размере 2-3 трлн рублей. А это означает существенное сокращение Фонда национальной безопасности, за счет которого и происходит покрытие имеющегося дефицита, поскольку возможности Минфина РФ заимствовать на внешних рынках существенно ограничены. Такими темпами ликвидной части фонда хватит разве что на 2025 год – ликвидная часть ФНБ уже меньше 5 трлн рублей.

Экономический рост России остановился на уровне 1%. Если считать без ВПК, то происходит сокращение реального ВВП. На этом фоне доходность облигации федерального займа выросла до 17,5% (за последние недели снизилась до 16,8%, но имеет потенциал к росту вновь) и при этом Минфин катастрофически не выполняет план заимствований. Из-за увеличения ключевой ставки российского Центробанка растет стоимость кредитного ресурса — текущая стоимость заимствований для бизнеса уже достигает 30% годовых, что влечет за собой остановку инвестиционных проектов и даже банкротства.

Обостряется кризис неплатежей – особенно со стороны государства в ВПК. Реальная инфляция составила уже более 20%. Даже официальная составляет +0.4% в неделю. И Центробанк не может ее обуздать ростом ключевой ставки.

Происходит тотальный рост стоимости ипотеки. Уже существует задолженность в сумме 1,5 трлн рублей – это в основном не исполненные обязательства по кредитам. Очень вероятным является банкротство застройщиков — при чем, скорее всего, лавинообразное.

Растет дефицит кадров. В том числе по "белым воротничкам" — уже не хватает 600 тысяч инженеров и почти миллиона ИТ специалистов. В общей сложности дефицит кадров по стране составляет около 20%.

Растут логистические проблемы, особенно в восточноазиатском векторе — это и очереди, и дефицит платформ для контейнеров. Ну и "вишенка на торте": в дополнение к санкциям по поставке оборудования и химии для нефтегазовой промышленности — полный запрет поставок оборудования из Тайваня.

Также цены на нефть снижаются. И если в федеральный бюджет на 2025 год заложено предположение о цене на Urals в 70 долларов, то базовый сценарий, рассчитанный Advanter Group предполагает снижение цены до уровня 55 долларов за баррель.

Таким образом, полтора года, до середины 2026 года, это тот срок, который мы должны продержаться до момента экономического коллапса РФ. Обращаю внимание, что это инерционный сценарий, при котором существенно не изменяются санкции в РФ и продолжаются боевые действия интенсивности.

Что происходит в экономике Украины

К сожалению, отсутствие системных изменений и стратегического, экономически обоснованного подхода приводит к тому, что мы вместо усиления сами ускоряем негативные тенденции, в частности, в экономике и обществе.

Например, принимая сокрушительные для украинской экономики налоговые законы, тем более ретроспективно. Или не внедряя систему бронирования критического персонала для бизнеса. А то и вообще ставя под риск имеющееся бронирование.

Но главное, мы не внедряем ключевые реформы, такие как реформа таможни и налоговой системы, системы справедливости.

Следовательно, вместо того, чтобы воспользоваться теми возможностями, которые нам дали наши международные партнеры и использовать эти возможности для того, чтобы провести срочно экономические реформы, государство занимается заделыванием дыр в бюджете самым убийственным для экономики способом.

Государство это делает вместо того, чтобы готовить страну до того момента, когда наши международные партнеры скажут: "мы больше не готовы в таких объемах помогать Украине", потому что именно они сейчас финансируют дефицит (половину!) украинского бюджета и помогают с нашей обороноспособностью.

Тогда традиционно окажется, что мы со своими проблемами остались один на один. Что у нас будет? Налоги повышены, бизнес-активность сокращена, доверия к государству нет. И что тогда будет вынуждена делать Украина? Так, резерв устойчивости Украины выше резерва устойчивости России. Это очень оптимистично и очень хорошо. Но он точно не нескончаем.

Простой и понятный пример — если к концу сентября мы имели 35% зарплат в тени, то поднятие налогов на зарплаты, если его подпишет президент, приведет к тому, что бизнес мигрирует в тень и там уже будет находиться около 44% зарплат. По результатам исследований Advanter Group, 62% предпринимателей готовы приостановить инвестиции в свой бизнес. Результат еще не подписанного президентом закона уже есть — экономический рост замедлился с более чем 3% в сентябре до 1% в октябре. Бизнес, как мы и предупреждали, поставил инвестиции и развитие паузы в ожидании новых «сюрпризов» от государства.

Также мы знаем, что государство является значительным доминирующим налогоплательщиком. Если поднимаются налоги на труд, то завтра само государство будет вынуждено поднять зарплаты госслужащим, чтобы они не потеряли в доходах.

Следовательно, поступления несущественно возрастут, но возрастут и расходы самого государства. В конце концов мы в Advanter Group подсчитали, что из-за тенизации и других негативных эффектов для экономики, украинскому бюджету это принесет сплошные потери. Первое, что мы потеряем, — 0,8% ВВП. А государственный бюджет потеряет около 40 миллиардов гривен.

Итак, для чего принимать решение, которое очевидно ошибочно и приведет к негативному экономическому эффекту?

НДС как меньшее зло?

Зато, например, повышение НДС — это меньшее зло. Наша аналитическая группа обосновывала необходимость снижения НДС для окончательного искоренения злоупотреблений и приведения в соответствие с уровнем эффективного НДС в странах ЕС, где из-за дифференцированной ставки эффективен НДС в районе 11%.. Но если говорить о временном решении и продемонстрировать миру, что Украина делает все возможное для самообеспечения, а не только ожидает решений от партнеров, то поднятие НДС является приемлемой альтернативой.

Поднятие НДС дало бы примерно 78 млрд грн дополнительных поступлений в государственный бюджет. Хотя и привело к незначительному увеличению тенизации. Но в отличие от поднятия ВЗ, которое станет обузой только для добропорядочного бизнеса, поднятие НДС будет равномерно касаться всех. Соответственно, государство и государственный бюджет выиграли бы от этого решения. Но государство приняло решение в пользу поднятия военного сбора.

Сейчас может произойти вообще парадоксальная история — государство может ввести и увеличение военного сбора и поднятие НДС, потому что бизнес же был не против. То есть, вообще разрушить способность бизнеса, развиваться в 2025 году.

Подавляющее большинство экономистов выступают за то, чтобы в Украине принимались решения в пользу либеральных реформ, предоставляя таким образом больше возможностей для роста экономики. Ибо только из-за роста экономики мы сможем получать больше поступлений в государственный бюджет.

Рост бизнеса требует, чтобы государство было предсказуемым для бизнеса и создавало привлекательные условия для него. Не выдавливала бизнес в Польшу, где он получает налоговые каникулы, дешевое финансирование, налог на выведенный капитал.

Там бизнес получает всевозможные преференции, о которых нам годами украинские политики и чиновники рассказывают, что МВФ и Европа будут против. А оказывается совсем не против. Более того, сами европейские страны ввели у себя все это уже давно — налог на выведенный капитал, налоговые каникулы, удешевленное финансирование и т.д.

В Болгарии, например, введена реформа "10-10", которую, нам говорят, никогда не разрешат внедрить в Украине.

Украине сейчас нужно быть смелой в экономических вопросах. Особенно пока у нас есть поддержка международных партнеров. Пока есть шанс, что мы получим 50 млрд доходов от обездвиженных российских активов. Это позволит провести в стране реформы и обеспечит устойчивость в течение 2025 года.

Нам нужно понять, что модерная страна с либеральной экономикой, которую мы должны сделать из Украины даже вопреки военному положению, должна иметь прежде всего привлекательную юрисдикцию для инвестиций.

Что делать?

Нам нужно научиться мыслить системно, планировать бюджет исходя из прогнозов и моделирования и внедрять системные реформы. Иного пути у нас нет. И времени тоже осталось не так много.

Давайте посчитаем: 500 миллиардов грн дополнительно нужно государству для финансирования военных расходов. Только одно "бронирование критического персонала для бизнеса" — это 250 миллиардов гривен в 2025 году.

Второе решение – реформа таможни и налоговой. Это суммарно где-то еще 200-300 миллиардов гривен поступлений в государственный бюджет в год.

Далее следует разговор с нашими международными партнерами о возможности использования их помощи на военные нужды. Это позволит быстро улучшить текущую ситуацию на фронте и усилит обороноспособность в целом.

И еще одним важным моментом является проведение понятной политики в отношении граждан и бизнеса. Благодаря этому государство получит возможность привлекать значительно больше денег на внутреннем рынке. Сейчас фактически государство привлекает деньги только для того, чтобы рассчитаться по предварительным обязательствам.

А почему люди не дают денег в долг государству?.. Потому что банально не доверяют.

Поэтому первое, что должно делать государство, — начинать честно говорить с гражданами. Начинать привлекать аналитические центры бизнеса к разработке эффективных и взаимовыгодных экономических решений. Начинать предлагать бизнесу честные решения по отношению к нему и его стране.

Итак, системные экономические реформы дали бы государству возможность получить около одного триллиона гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет в год.

И это только путём экономических реформ. Только за счет восстановления доверия собственных граждан, украинская экономика могла бы получить такой ресурс устойчивости, которого хватило бы на много лет вперед. А значит, наконец могла бы рассчитывать в этой войне в большей степени на себя, становиться субъектом и быть настоящим партнером для союзников.