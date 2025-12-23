Економіка Росії опинилася на межі фінансової кризи: 2026 рік стане вирішальним

Російська економіка, яка протягом кількох років забезпечувала величезні військові витрати, перебуває на межі серйозного фінансового виснаження. Експерти прогнозують, що вже у 2026 році Росія може зіткнутися з глибокою фінансовою кризою через дефіцит коштів, падіння доходів від продажу нафти та газу та потенційні проблеми у банківській системі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Washington Post.

Прогнози тільки погіршуються

Зазначається, що аналітики оцінюють фінансові показники РФ, як найслабші з початку повномасштабної війни. Внутрішні економічні показники Росії свідчать про значне ослаблення її фінансових позицій. Попри заяви Кремля про стабільність і непохитність, більшість резервів та позикових коштів, що фінансували військові витрати, вже вичерпані.

Крім того, нові санкції США проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойлу" посилили тиск на бюджет і енергетичний сектор РФ.

"Нафтова промисловість занурюється в кризу, і останні санкції прискорять цей процес", — заявив Крейг Кеннеді, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch, який зараз працює в Гарвардському центрі російських і євразійських досліджень імені Девіса.

За оцінками експертів, доходи Росії від нафти і газу у грудні можуть впасти майже на 49%, що поглиблює дефіцит бюджету на тлі рекордних витрат на війну.

"Прогнози тільки погіршуються, оскільки нові жорсткі санкції проти нафтового сектора Росії посилюють дефіцит готівки, що може призвести до банківської кризи вже наступного року, навіть попри те, що президент Росії Володимир Путін дотримується жорсткої позиції в переговорах про закінчення війни", - пише The Washington Post.

За перші три квартали року військові витрати Росії сягнули близько 149 млрд доларів. Водночас Кремль уже витратив значну частину фінансових резервів і покладається на запозичення та підвищення податків.

Системна банківська криза

Один з російських чиновників на умовах анонімності визнав, що "банківська криза можлива" і не виключив ризику масових неплатежів.

За прогнозами аналітичного Центру макроекономічного аналізу, якщо проблемні кредити зростатимуть і вкладники почнуть масово знімати кошти, Росія може зіткнутися із системною банківською кризою вже до жовтня 2026 року. Крім того, дані "Росстату" показують, що за рік невиплачена зарплата майже втричі зросла, досягнувши понад 27 млн дол.

Навіть до посилення санкцій російська економіка, за оцінками експертів, рухалася у бік рецесії. Центральний банк РФ був змушений підвищити облікову ставку до понад 20%, щоб стримати інфляцію. Хоча згодом ставку знизили до 16%, вона й надалі тисне на прибутки компаній, стримує інвестиції та сприяє зростанню неплатежів.

Центральний банк офіційно повідомляє, що частка проблемних кредитів у корпоративному сегменті становить близько 5%, проте це не враховує позик оборонної промисловості, які перевищують 200 мільярдів доларів. Експерти описують це як "чорний басейн" непрозорих боргів, що становить потенційну загрозу для всієї фінансової системи.

Попередження лунають і від внутрішніх гравців. Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін зазначає, що багато компаній перебувають у переддефолтному стані.

Економіст Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клуге зазначив, що російська економіка "зараз перебуває в найгіршій ситуації з початку війни".

Зауважимо, війна, розв'язана Росією проти України, вступає у свою четверту зиму, і росіяни починають відчувати її зростаючий вплив майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.