Центробанк РФ повідомив про погіршення фінансового стану підприємств та уповільнення зростання економіки

Центральний банк Росії повідомив про погіршення фінансового стану підприємств і збільшення проблемної заборгованості, але прогнозує, що навіть більш різке уповільнення зростання економіки поки не загрожує фінансовій стабільності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Регулятор фіксує, що з уповільненням зростання економіки кредитний ризик стає ключовою вразливістю. Але при цьому, як йдеться в опублікованому звіті банку Росії, фінансове становище як росіян, так і російських компаній в цілому стабільне, але раніше накопичені ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощами.

Центробанк РФ наголошує, що охолодження економічної активності, несприятливі зовнішні умови та підвищені витрати призвели до зниження чистого доходу компаній на 23% за перші вісім місяців 2025 року порівняно з попереднім роком.

Також зросла кількість компаній зі збитками у будівельному, нафтогазовому та транспортному секторах, а вугільна промисловість перебуває під особливим тиском.

Великі компанії своєю чергою подовжують накопичувати дебіторську заборгованість, що негативно впливає на малі та мікропідприємства.

В Центробанку РФ очікують, що більшість компаній залишаться стійкими протягом 2026 року.

"Стрес-тести показують, що навіть "значне додаткове погіршення" операційних результатів компаній не спричинить системних ризиків", – йдеться у звіті регулятора.

Нагадаємо, Центральний банк Росії вперше в історії перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.