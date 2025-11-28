Запланована подія 2

Центробанк РФ сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и замедлении роста экономики

Центробанк РФ
Центробанк РФ / Shutterstock

Центральный банк России сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности, но прогнозирует, что даже более резкое замедление роста экономики пока не чревато финансовой стабильностью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор фиксирует, что с замедлением роста экономики кредитный риск становится ключевой уязвимостью. Но при этом, как говорится в опубликованном отчете банка России, финансовое положение как россиян, так и российских компаний в целом стабильно, но ранее накопленные риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями.

Центробанк РФ отмечает, что охлаждение экономической активности, неблагоприятные внешние условия и повышенные издержки привели к снижению чистого дохода компаний на 23% за первые восемь месяцев 2025 по сравнению с предыдущим годом.

Также выросло количество компаний с убытками в строительном, нефтегазовом и транспортном секторах, а угольная промышленность находится под особым давлением.

Крупные компании в свою очередь продлевают накапливать дебиторскую задолженность, что негативно влияет на малые и микропредприятия.

В Центробанке РФ ожидают, что большинство компаний останутся стойкими в течение 2026 года.

"Стресс-тесты показывают, что даже "значительное дополнительное ухудшение" операционных результатов компаний не повлечет за собой системных рисков", – говорится в отчете регулятора.

Напомним, Центральный банк России впервые в истории перешел к прямым продажам золота из своих резервов на внутреннем рынке, открыв доступ к металлу для банков, госкомпаний и отдельных инвестиционных структур.

Автор:
Светлана Манько