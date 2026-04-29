Гірші за офіційні: голова Центробанку РФ закликала до чесності в економічних даних

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна закликала до чесності в економічних даних після того, як західні розвідувальні служби звинуватили російську владу у маніпуляції з фінансовими показниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Агенство зауважує, що багато росіян не довіряють офіційним даним, адже реальний рівень інфляції у квітні становив 12,9%, що більш ніж удвічі перевищує офіційно заявлені 6%.

«Дуже важливо, щоб люди не боялися говорити правду, представляти точну картину, хорошу чи погану, але точну картину, тому що якість та достовірність даних дуже важливі для прийняття рішень», – наголосила Набіулліна на банківській конференції.

Економіка Росії рухається до фінансової катастрофи

З початку війни в Україні Росія засекретила деякі економічні дані, особливо в сферах, пов'язаних із зовнішньою торгівлею. Але вона регулярно повідомляє про ключові показники, такі як ВВП, інфляція та безробіття.

Офіційні дані в Росії змалювали похмуру картину цього року: економіка скоротилася на 1,8% за перші два місяці, а дефіцит федерального бюджету перевищив цільовий показник уряду.

У березні німецька розвідувальна служба BND звинуватила Москву у приховуванні справжньої ціни війни в Україні, заявивши, що дефіцит бюджету Росії у 2025 році був на 40% більшим, ніж офіційно заявлено, або понад 2,36 трильйона рублів (30,5 мільярда доларів).

Начальник шведської військової розвідки Томас Нільссон заявив цього місяця в інтерв'ю Financial Times, що Росія маніпулює даними, щоб переконати Захід, що її економіка успішно протистоїть санкціям, оцінюючи, що реальна інфляція була ближчою до 15%, ніж офіційно заявлені 6%.

Він вважає, що російська економіка загалом зіткнулася із системними труднощами:

російський ВПК збитковий (крім виробників дронів),

галузь корумпована та тримається на кредитах держбанків.

Падіння економіки Росії: прогнози розійшлися з реальністю

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін розкритикував своїх високопосадовців і сам визнав, що ВВП країни у січні–лютому скоротився на 1,8%, включаючи падіння у промисловості та будівництві.

Зростання російської економіки у 2025 році сповільнилося приблизно до 1% проти 4,9% у 2024-му на тлі жорсткої монетарної політики Центробанку РФ та західних санкцій, спрямованих на обмеження доходів від продажу нафти.

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна констатувала, що зовнішні умови погіршуються "практично постійно".

При цьому росіяни починають відчувати вплив війни проти України майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.

Російська економіка, яка протягом кількох років забезпечувала величезні військові витрати, перебуває на межі серйозного фінансового виснаження. Експерти прогнозують, що вже у 2026 році Росія може зіткнутися з глибокою фінансовою кризою через дефіцит коштів та потенційні проблеми у банківській системі.