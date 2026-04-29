Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гірші за офіційні: голова Центробанку РФ закликала до чесності в економічних даних

Ельвіра Набіулліна
Ельвіра Набіулліна / Вікіпедія

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна закликала до чесності в економічних даних після того, як західні розвідувальні служби звинуватили російську владу у маніпуляції з фінансовими показниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Агенство зауважує, що багато росіян не довіряють офіційним даним, адже реальний рівень інфляції у квітні становив 12,9%, що більш ніж удвічі перевищує офіційно заявлені 6%.

«Дуже важливо, щоб люди не боялися говорити правду, представляти точну картину, хорошу чи погану, але точну картину, тому що якість та достовірність даних дуже важливі для прийняття рішень», – наголосила Набіулліна на банківській конференції.

Економіка Росії рухається до фінансової катастрофи

З початку війни в Україні Росія засекретила деякі економічні дані, особливо в сферах, пов'язаних із зовнішньою торгівлею. Але вона регулярно повідомляє про ключові показники, такі як ВВП, інфляція та безробіття.

Офіційні дані в Росії змалювали похмуру картину цього року: економіка скоротилася на 1,8% за перші два місяці, а дефіцит федерального бюджету перевищив цільовий показник уряду.

У березні німецька розвідувальна служба BND звинуватила Москву у приховуванні справжньої ціни війни в Україні, заявивши, що дефіцит бюджету Росії у 2025 році був на 40% більшим, ніж офіційно заявлено, або понад 2,36 трильйона рублів (30,5 мільярда доларів).

Начальник шведської військової розвідки Томас Нільссон заявив цього місяця в інтерв'ю Financial Times, що Росія маніпулює даними, щоб переконати Захід, що її економіка успішно протистоїть санкціям, оцінюючи, що реальна інфляція була ближчою до 15%, ніж офіційно заявлені 6%.  

Він вважає, що російська економіка загалом зіткнулася із системними труднощами:

  • російський ВПК збитковий (крім виробників дронів), 
  • галузь корумпована та тримається на кредитах держбанків.

Падіння економіки Росії: прогнози розійшлися з реальністю

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін розкритикував своїх високопосадовців і сам визнав, що ВВП країни у січні–лютому скоротився на 1,8%, включаючи падіння у промисловості та будівництві.

Зростання російської економіки у 2025 році сповільнилося приблизно до 1% проти 4,9% у 2024-му на тлі жорсткої монетарної політики Центробанку РФ та західних санкцій, спрямованих на обмеження доходів від продажу нафти.

Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна констатувала, що зовнішні умови погіршуються "практично постійно".

При цьому росіяни починають відчувати вплив війни проти України майже на кожен аспект свого повсякденного життя. Ціни зростають швидше, ніж заробітна плата.

Російська економіка, яка протягом кількох років забезпечувала величезні військові витрати, перебуває на межі серйозного фінансового виснаження. Експерти прогнозують, що вже у 2026 році Росія може зіткнутися з глибокою фінансовою кризою через дефіцит коштів та потенційні проблеми у банківській системі.

Автор:
Світлана Манько