Глава шведской разведки Томас Нильссен заявил, что реальная инфляция в России близка к 15%, а не к официальным цифрам 5,86%, а российская экономика движется к финансовой катастрофе.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его словам, российский Центробанк занижает инфляцию как минимум на 10%, а дефицит бюджета - на $30 млрд.

Угроза банковского кризиса

Шведские аналитики фиксируют ряд индикаторов, которые могут указывать на угрозу банковского кризиса.

При этом, по данным разведки, Россия систематически фальсифицирует экономическую статистику, чтобы убедить западных союзников Украины в устойчивости своей экономики к военным расходам и санкциям.

Нильссен считает, что российская экономика в общем-то столкнулась с системными трудностями:

российский ВПК ущербный (кроме производителей дронов),

отрасль коррумпирована и держится на кредитах госбанков.

Глава разведки убежден, что при нынешнем положении дел российскую экономику ожидает либо долгосрочный упадок, либо шок, что в любом случае обернется для России финансовой катастрофой.

Падение экономики России: прогнозы разошлись с реальностью

На прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин раскритиковал своих чиновников и сам признал, что ВВП страны в январе-феврале сократился на 1,8%, включая падение в промышленности и строительстве.

Рост российской экономики в 2025 году замедлился примерно до 1% против 4,9% в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики Центробанка РФ и западных санкций, направленных на ограничение доходов от продажи нефти.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина констатировала, что внешние условия ухудшаются практически постоянно.

При этом россияне начинают ощущать влияние войны против Украины почти на каждый аспект своей повседневной жизни. Цены растут быстрее заработной платы.

Российская экономика, которая в течение нескольких лет обеспечивала огромные военные расходы, находится на грани серьезного финансового истощения. Эксперты прогнозируют, что уже в 2026 году Россия может столкнуться с глубоким финансовым кризисом из-за дефицита средств и потенциальных проблем в банковской системе.