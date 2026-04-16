Путин признал падение экономики России: прогнозы разошлись с реальностью

Глава Кремля Владимир Путин раскритиковал своих чиновников после того, как экономика сократилась на 1,8% по итогам января-февраля 2026 года, а другие макроэкономические показатели также оказались хуже предыдущих прогнозов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что рост российской экономики в 2025 году замедлился примерно до 1% против 4,9% в 2024 году на фоне жесткой монетарной политики Центробанка и западных санкций, направленных на ограничение доходов от продажи нефти.

При этом после скачка цен на нефть в марте из-за кризиса на Ближнем Востоке Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 1,1% из предыдущих 0,8%.

В то же время правительство РФ прогнозирует рост экономики на уровне 1,3% в этом году, однако предупреждает, что этот показатель может быть пересмотрен в сторону снижения уже в этом месяце из-за слабых результатов в начале года.

Путин отметил, что его чиновники среди причин спада в экономике РФ называют погодные и календарные факторы. В частности, за первые два месяца года у российских рабочих было на три рабочих дня меньше, чем в прошлом.

Путин заявил, что объяснение спада лишь календарными факторами недостаточно, и требует от чиновников объяснений, почему макроэкономические показатели до сих пор не соответствуют ожиданиям.

Также глава Кремля подчеркнул, что ожидает предложений по "дополнительным мерам, направленным на возобновление роста", которые должны стимулировать бизнес-инициативы.

Российское правительство также должно подготовить комплекс мер по уменьшению зависимости государственного бюджета от доходов с нестабильных мировых товарных рынков.

Заметим, в России общепити прекращают работу самыми быстрыми темпами с начала полномасштабной войны против Украины. Закрытия фиксируются по всей стране — от Москвы до Владивостока, что свидетельствует о резком охлаждении потребительского спроса даже в самых богатых регионах.